  • BIST 1.971,71
  • Altın 920.388
  • Dolar 14.3794
  • Euro 15.6332
  • Ankara 8 °C
  • İstanbul 7 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya 11 °C
»

Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 47 zanlı tutuklandı

Ankara'da bir haftadaki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 47 zanlı tutuklandı
Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 47 zanlı tutuklandı

Başkentte son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 352 şüpheliden 47'si tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin kent genelinde 28 Şubat - 6 Mart'ta düzenlediği operasyonlarda 1 kilo 600 gram esrar, 1 kilo 200 gram eroin, 430 gram metamfetamin ve 5 bin 500 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 352 zanlıdan 47'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Pursaklar Belediyesi, hanımlara özel matine düzenleyecek07 Mart 2022 Pazartesi 00:25
  • Mamak Kadınlar Günü’ne hazırlanıyor07 Mart 2022 Pazartesi 00:23
  • Altındağ Belediyesi 83 okula kukla seti dağıttı07 Mart 2022 Pazartesi 00:20
  • Ankara Barosu avukatlarının toplantı yaptığı otelde yangın çıktı06 Mart 2022 Pazar 11:24
  • Ankara'da 3 cinayetin firari faili saklandığı gizli bölmede yakalandı06 Mart 2022 Pazar 11:21
  • Etimesgut Belediyesi hayvan barınağına tam not05 Mart 2022 Cumartesi 15:20
  • Kahramankazan Belediyesi'den çiftçilere yağlık ayçiçeği tohumu desteği05 Mart 2022 Cumartesi 11:24
  • Vali Şahin ve Başkan Oğuz Kahramankazan'ı masaya yatırdı05 Mart 2022 Cumartesi 00:27
  • Yenimahalle’de “Kişisel Gelişim Semineri” düzenlendi05 Mart 2022 Cumartesi 00:26
  • Pursaklar Belediyesi Ticaret Merkezi ve Modern Kapalı Pazar Alanı Yükseliyor05 Mart 2022 Cumartesi 00:24
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti