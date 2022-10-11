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Uzay Bilimleri Sempozyumu Yapılacak

Çağın dinamik değişimine ayak uydurmak ve teknolojiyi yakından takip etmek isteyen Mamak Belediyesi oluşturduğu “Mamak Füzyon” ile “Bilime ve Teknolojiye Sahip Çıkan Belediye” imajını sürdürmeye devam ediyor.
Uzay Bilimleri Sempozyumu Yapılacak

“Mamak’ta Bilime Yer Var“ diyen Mamak Belediyesi Füzyon ekibi, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi’nde “Uzay Bilimleri Sempozyumu” düzenliyor. “Gel, Gör, Bil” başlığı altında 15 Ekim’de düzenlenecek sempozyumda alanında uzman isimler, Türkiye’nin güçlü uzay çalışmalarını anlatacak. 

HAYAL GÜCÜ GELİŞİMİ HEDEFİ 

Bu alanda çalışmaları olan üniversiteli gençlere destek olmak istenen sempozyumda uzaya ilgili gençlerin dünya dışında yaşam, uydu, koloni, mimari kavramlarını keşfederek hayal gücünü geliştirmesi hedefleniyor. Mamak Füzyon, Türkiye Uzay Ajansı işbirliğinde gerçekleştirilecek Uzay Bilimleri Sempozyumu, 15 Ekim saat 10:00’da Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

GÖNÜLLERE TAHT KURDU 

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Mamak Füzyon Teknoloji ve Girişimcilik merkezimizi, bilgi ve teknolojinin gittiği yeri yakalamak ve gençlerimize bunun eğitimini vermek üzere hazırladık. Füzyon ekibimiz yaptığı çalışmalarla gençlere verdiği destekle gönüllere taht kurdu. Sizleri davet ediyoruz” dedi.  

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