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Uzay etkinliğine ev sahipliği

Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle, NASA Apps Challenge etkinliği 1-2 Ekim tarihlerinde, Kuzey Yıldızı TechBridge Teknoloji Merkezi’nde düzenlenecek.
Uzay etkinliğine ev sahipliği

NASA’nın bu yıl 11’incisini düzenlediği ve dünyadaki çevre sorunlarının çözülmesi, uzay teknolojilerinde ilerleme kaydedilmesi ve insanlığın geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirilen NASA Space Apps Challenge Hackathonu’na bu yıl Ankara Büyükşehir Belediyesi ev sahipliği yapacak. Kuzey Yıldızı TechBridge Teknoloji Merkezi’nde düzenlenecek etkinlik; Türkiye Uzay Ajansı, Tübitak Uzay, Plan-S, Türksat, ODTÜ ve Aselsan gibi kurumların desteği ile düzenleniyor. 48 saat sürecek etkinliğe katılmak isteyenler, https://spaceapps.odtuggt.org/ adresi üzerinden kayıt yaptırabilecek. 

KUZEY YILDIZI TECHBRİDGE’DE

1-2 Ekim tarihlerinde yapılacak olan ve takımların kesintisiz 48 saat boyunca yarışacağı organizasyon Kuzey Yıldızı TechBridge Teknoloji Merkezi’nde düzenlenecek.  Organizasyon boyunca katılımcılar Space Apss web sitesinde paylaşılan açık kaynak uzak verilerinden yararlanarak belirlenen konular hakkında proje üretecek.  

ROKET FIRLATMA ETKİNLİĞİNE GİDECEK

En az 2 en çok 6 kişilik takımlar hâlinde etkinliğe katılacak katılımcılar 48 saatlik sürenin sonunda projelerini yerel jüriye sunacak. Dereceye giren takımlar küresel finalde yarışmaya hak kazanacak ve projeleri NASA tarafından incelenecek. Küresel finalin kazananını ise NASA tarafından bir uzay istasyonuna roket fırlatma etkinliğine davet edilecek. Etkinliğe katılmak isteyenler https://spaceapps.odtuggt.o adresi üzerinden kayıt yaptırabilecek. 

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