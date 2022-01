Vali duyurdu: 1950'den beri en yoğunu

Kar yağışı nedeniyle hayatın durma noktasına geldiği Bolu'da Vali Ahmet Ümit'ten açıklama geldi. Ümit yaptığı açıklamada 1950'den beri en yoğun yağışın yaşandığını aktardı. Düzce'de ise yolda kalan 400 kişi öğrenci yurtlarında ağırlandı.

Etkisini gösteren kar yağışı sonrasında TEM Otoyolu Düzce-Bolu geçişinde yaşanan yoğun tipi sebebiyle yaklaşık 17 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Gece saatlerinde çoğu sürücü kontak kapatırken, bölgede yolu açmak için çalışmalar sürüyor.

İstanbul, Kocaeli ve Ankara'dan da TEM otoyoluna girişlere izin verilmiyor.

"YOL GÜVENLİ HALE GELDİĞİNDE TEKRAR TRAFİK AÇILACAKTIR"

Yolun ulaşıma güvenli hale gelmesinin ardından tekrar trafiğe açılacağını aktaran Vali Ümit, "Olaya can ve mal güvenliği açısından bakıyoruz. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği her şeyin ötesinde. Aşırı kar yağışı, buzlanma tipi ve bir taraftan kar açma, yol açma çalışmaları, buz çözme çalışmaları sebebiyle Bolu'nun bütün girişlerinde geçici olarak trafik şimdilik durdurulmuş vaziyette. İstanbul, Ankara ve diğer tüm istikametler şu anda trafiğe kapalı. Diğer illerin Valilikleri ile de görüştük. Bu kapsamda Bolu iline girişleri kapatmış vaziyetteyiz. Yol açma çalışmalarımız sürüyor. Yol güvenli hale geldiğinde tekrar trafik elbette açılacaktır" dedi.

"BOLU SINIRLARI İÇERİSİNDEKİ TÜM VATANDAŞLARIMIZ MİSAFİRİMİZ"

Vali Ümit, Bolu sınırları içerisinde kalan vatandaşlara yardımcı olabileceklerini aktarırken, "Bolu sınırları içerisine girmiş olan vatandaşlarımızın imkanları ölçüsünde tek şerit olmak ve kontrollü olmak şartıyla il dışına çıkarmaya gayret ediyoruz. Ama Bolu sınırları içerisinde olan tüm vatandaşlarımız bizim misafirimiz. Aynı zamanda biz onları ikamet bakımından hem de iaşe bakımından misafir edebiliriz. Gerekli tedbirlerimizi aldık. İlgili arkadaşlarımız da çalışıyoruz. Şu anda trafiği durdurmak zorunda kaldık" ifadelerine yer verdi.

"1950 YILINDAN BERİ EN YOĞUN KAR YAĞIŞI"

Vali Ahmet Ümit, yoğun kar yağışının devam edeceğini belirterek, "Yolun ne zaman açılacağı ile ilgili bir şey söylemek zor. Meteorolojiden aldığımız bilgiye göre bu 1950 yılından beri en yoğun kar yağışı. Çok ciddi bir kar yoğunluğu var tüm yol güzergahlarında. Sadece otoyol için değil. D-100 karayolu için de aynı kurallar geçerli. Otoyol ve D-100 karayolunu kullanarak İstanbul ve Ankara istikametine giden tüm araçları girişlerde bloke etmek mecburiyetindeyiz." dedi.,

"YOLU EN KISA ZAMANDA TRAFİĞE AÇACAĞIZ"

Açıklamalarına devam eden Vali Ümit şu ifadelere yer verdi:

"Bir taraftan yol açma çalışmalarını sürdüreceğiz. Meteorolojiden aldığımız bilgiye göre, sabaha karşı 03.30'a kadar bu yağış devam edecek. Ondan sonra sabah 10.00'a kadar bu yağış etkisini azaltacak verilere göre. Bu tahminler eğer gerçekleşirse tabi ki yollar açılacak. Yolu en kısa zamanda trafiğe açacağız"

DÜZCE'DE 400 KİŞİ ÖĞRENCİ YURDUNDA MİSAFİR EDİLİYOR

Düzce- Ankara arası otoyol ve devlet yolunun yoğun kar ile tipiden dolayı ulaşıma kapanmasının ardından hava koşulları nedeniyle bekletilen içlerinde tekerlekli sandalye sporcularının da bulunduğu, yolcu otobüsleri ve otomobillerindeki 400 kişi, öğrenci yurdunda ağırlanıyor. Kar yağışı nedeniyle yolda kalanları güvenli bölgelere yerleştirmek için çalışmalar yürüten Düzce Valiliği, Düzce Gençlik Spor İl Müdürü bünyesindeki Aliya İzzetbegoviç KYK yurdunda misafir ediliyor.

Vatandaşları yurt girişinde karşılayan ve Türk Kızılay tarafın hazırlanan çorba ikramı yapan Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa yazıcı, AA muhabirine, Ankara istikametine giden ve kötü hava koşulları nedeniyle bekletilen yolcuların yurda yerleştirme çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Düzce Valiliği koordinesinde sıcak yemek ve ikramların yapıldığı vatandaşların yurtta kendileri için hazırlanan odalara yerleştirdiklerini belirten Yazıcı, "360 vatandaşımız yurda yerleşti. Daha gelen ve kayıtlarını yapmaya çalıştığımı vatandaşımız var. Sayı 400 civarında, yol açılana kadar misafirlerimizi ağırlayacağız. Sıcak çorbamız ve ikramlarımız var. " diye konuştu.

D-100 KARA YOLU ULAŞIMA AÇILDI

Kar yağışı ve soğuk havaya bağlı buzlanma nedeniyle kapatılan D-100 kara yolu Bolu Dağı kesiminde Ankara ve İstanbul yönüne ulaşım kontrollü sağlanmaya başlandı.

TEM OTOYOLU'NDAKİ ARAÇLAR D-100'E AKIN ETTİ

Düzce D-100 Karayolu’nun trafiğe açılması sonrasında TEM Otoyolu’ndaki araçlar, karayoluna akın etti. Yer yer yoğunluğun yaşandığı karayolunda araçlar Bolu Dağı’na doğru ilerliyor.