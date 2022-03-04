Vali Şahin ve Başkan Oğuz Kahramankazan'ı masaya yatırdı

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Ankara Valisi Vasip Şahin’e ilçede yapım çalışmaları tamamlanan, yürütülen ve yapımına başlanacak projelere ilişkin bilgi verdi.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz ve ilçe Kaymakamı Abdullah Selim Parlar, Ankara Valisi Vasip Şahin’i makamında ziyaret etti. Oğuz, ilçede belediyeleri tarafından ve devlet kurumlarınca tamamlanan, yapım aşamasında olan ve önümüzdeki günlerde yapımına başlanacak proje aşamasındaki çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Projelere ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde bulunulurken, projelerde gelinen son durum değerlendirildi. Kahramankazan’ın pek çok alandaki potansiyelinin de masaya yatırıldığı görüşmede, ilçeye kazandırılabilecek yeni yatırımlar hakkında fikir alışverişinde de bulunuldu.

Verimli görüşme

Vali Şahin, bu anlamlı ziyaret için teşekkür ederek, diğer tüm ilçelerin olduğu gibi Kahramankazan’ın ve Kahramankazan halkının da her zaman yanında olduklarını ifade etti.

Başkan Oğuz da, Kahramankazan açısından oldukça verimli bir görüşme olduğunu belirterek, “Kahramankazan’ımızdan desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Sayın Valimiz Vasip Şahin’le ilçemizle ilgili konuları görüşme imkanı bulduk. Projelerimizi ve Kahramankazan’ımızı konuştuk. Valimize ilgi ve alakaları için ilçem adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.