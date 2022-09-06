Vatandaşın yükü hafifliyor

Vatandaşların semt pazarlarına rahat ulaşımını sağlamak amacıyla ücretsiz servis aracı hizmeti sunan Sincan Belediyesi, 7 servis aracıyla aralıksız hizmet veriyor.

Sosyal belediyecilik anlayışını kendine düstur edinen Sincan Belediyesi, ücretsiz servis hizmeti ile pazar alışverişi yapanların yükünü hafifletmeye devam ediyor. Vatandaşların pazar alanlarına ulaşımını ücretsiz sağlayan servisler alışveriş yapanları da evlerine ulaştırıyor.

ÜCRETSİZ SERVİS

Vatandaşların hava şartlarından ve mesafeden kaynaklanan olumsuzluklardan etkilenmemesi için, belirli bir güzergâhta hareket eden 7 servis aracı, Sincanlı vatandaşları poşet taşıma zahmetinden kurtarıyor.

Özellikle yaz aylarının sıcak ve bunaltıcı havasında Pazar yerinden evine alışveriş malzemelerini götürmekte zorlanan vatandaşlar, Pazar servislerinden memnuniyetlerini dile getiriyor. Başkan Ercan’a bu hizmetten dolayı teşekkür eden Sincanlı vatandaşlar, servislerin ücretsiz olmasının da büyük bir artı olduğunu belirtiyor. Sincan Belediyesi Pazar servisleri yaz, kış demeden sürekli olarak vatandaşa hizmet vermeye devam edecek.



