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Vatandaşlardan gelen talepler üzerine Otonomi Galericiler Sitesi’ne EGO seferleri düzenleniyor

EGO Genel Müdürlüğü vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda 468 numaralı otobüsün güzergahını, tüm bloklarını kapsayacak şekilde Otonomi Galericiler Sitesi’ni ekleyerek yeniden düzenledi.
Vatandaşlardan gelen talepler üzerine Otonomi Galericiler Sitesi’ne EGO seferleri düzenleniyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü yaptığı duyuruyla başkentlilere bir müjde daha verdi. Vatandaşların isteği üzerine 468 numaralı Akyurt-Kızık Mahallesi-Balıkhisar-Büğdüz-Sıhhiye otobüsüne Otonomi Galericiler Sitesi durakları eklendi.

 2 ARALIK’TA BAŞLIYOR 

Başkentte otomobil galerilerinin kalbi olarak bilinen Otonomi Galericiler Sitesi’ne kolay ulaşımın sağlanması için 468 numaralı EGO otobüsünün güzergahı değiştirildi. 

468 numaralı Akyurt-Kızık Mahallesi-Balıkhisar-Büğdüz-Altınova-Otonomi-Sıhhiye otobüs, 2 Aralık 2022 Cuma tarihinden itibaren Sıhhiye ve Akyurt duraklarından hareket edecek. Otonomi’yi de kapsayacak şekilde yeniden düzenlenen hat, sabah ve akşam ikişer adet sefer ile hizmet sağlayacak. 

Vatandaşlar durak numaralarıyla otobüs seferlerini EGO Cepte ve 153 Çağrı Merkezi üzerinden sorgulayabilecek.

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