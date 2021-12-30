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Vefat eden ülkücü Mahmut Eren kimdir?

12 Eylül döneminde uzun süre hapis yatan Mahmut Eren vefat etti. Peki Mahmut Eren kimdir, neden hapis yattı? 12 Eylül sürecinde asker öldürme suçundan idam edilen sol görüşlü Erdal Eren’in yerine neden dayak yedi?
Vefat eden ülkücü Mahmut Eren kimdir?

Mahmut Eren vefat etti. Mahmut Eren’in vefat haberini arkadaşı Şefkat Çetin duyurdu. Eski MHP yöneticisi Şefkat Çetin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Mahmut Eren’in vefatını şöyle duyurdu:

“MAHMUT EREN.. Acı Haberi Geldi..

Allah Rahmet Eylesin.. Mekanı Cennet Olsun..

Çileli Günlerimizin, CÜRÜM Kardeşliğimizin,

Ülküdaşlığımızın, Dava Arkadaşlığımızın Hukukunu Bilen..

Kazandığı Sevgiyi Sindiren.. Ülkücülüğün Sorumluluğunu

Taşımasını Bilen.. Dostluğuna Güvenilen Yiğidimiz..”

12 Eylül döneminde uzun süre hapis yatan Mahmut Eren’in vefatının ardından Mahmut Eren kimdir, neden hapis yattı, 12 Eylül sürecinde asker öldürmekten idam edilen sol görüşlü Erdal Eren’le olan anısı nedir soruları gündeme geldi.

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Mahmut Eren, 12 Eylül döneminde ülkücü kimliği ile öne çıkmış bir isim. Nitekim Mahmut Eren, darbenin ardından hapse atılan ülkücü isimlerden biri. 

Mahmut Eren, meşhur Ulucanlar Cezaevi’nde kendisinin aksine sol görüşlü biri olan idam edilen Erdal Eren’le koğuş arkadaşı. Hatta bu ismin yerine dayak yemeyi göze almış bir isim. 

mahmut-eren-kimdir.jpg

 SOLCU ERDAL EREN İÇİN DAYAK YİYEN ÜLKÜCÜ: MAHMUT EREN 

12 Eylül döneminde Ülkücülerin yaşadıklarını beyaz perdeye yansıtan 'Ülkücüler' adlı filmde, özellikle idam edilen ülkücülerle ilgili canlandırmalar tüyleri diken diken ederken, “solcu Erdal Eren için dayak yiyen ülkücü” başlığı da hayli dikkat çekiyor. 

mahmut-eren-ulucanlar-cezaevi.jpg

Filme göre, asker öldürmek suçundan hüküm giyen Erdal Eren, cezaevinde en çok işkenceye maruz kalan isimlerden. Asker öldürdüğü için Mamak’taki askerler herkesten daha fazla işkence ediyor ona. Bir de Erdal Eren’le aynı hücreyi paylaşan ülkücü mahkûm Mahmut Eren var. Onun arkadaşlarıyla paylaştığı olay, filmde şu şekilde aktarılıyor: “Her gelen asker Erdal Eren’i dövmek için, Eren diye bağırıyor, çocuk hücrenin penceresinden ‘Emret komutanım!’ diyerek elini uzatıyor ve sayısız cop darbesi yiyor. Bu durum her nöbet değişiminde tekrarlanıyor, artık çocuk bitap düşmüş, hâlsizlikten ölecek. Bir diğer asker Eren diye seslenince dayanamadım, bu sefer ben ‘Emret komutanım!’ diyerek elimi uzattım, onun yerine birkaç kez dayak yedim.”

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