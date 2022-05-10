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Velilere mesleki eğitim

Ankara'nın Mamak ilçesindeki Şehit Arslan Kulaksız İlkokulu'nda veliler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'Hayat Boyu Öğrenen Mahalle' projesi kapsamında cilt bakımı, kuaförlük, pilates ve işaret dili kurslarında eğitim görüyor.
Velilere mesleki eğitim

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, bireylerin zaman, yaş, eğitim düzeyi gibi her türlü kısıtlamayı ortadan kaldırarak ihtiyaç duyduğu eğitime halk eğitimi merkezleri dışında seçilen okullardan da ulaşmasını sağlamak amacıyla 'Hayat Boyu Öğrenen Mahalle' uygulamasını hayata geçirdi. Projeyle istihdamın geliştirilmesi, nitelikli iş gücü oluşturularak ekonomiye katkıda bulunulması, kişilerin mesleklerindeki gelişmelerini yakından takip etmeleri hedefleniyor.

İLK BELGELER VERİLDİ
Ülke genelinde uygulanan proje kapsamında Ankara'daki Şehit Arslan Kulaksız İlkokulu'nda da velilere yönelik hem sosyal hem de sportif mesleki kurslar açıldı. Mamak Halk Eğitim Merkezi ve Karaağaç Halk Eğitim Merkezi eğitmenleri tarafından verilen kurslara katılan ilk kursiyerler eğitimlerini tamamladı. Cilt bakımı dersi ilk modülde 20 kursiyer 210, 2’nci modülde 17 kişi 525 saat derse girerek belgelerini aldı. 3’üncü ve devam eden modülde 110 saatlik dersin sonunda 24 kişi sertifikalarını alacak. Kuaförlük bölümünde ilk modülde 12 kursiyer 327 saatin sonunda belge aldı. 2'nci modülde devam eden 16 kursiyer 717 saatin sonunda belgelerini alabilecek. İşaret dili bölümünde 12 kursiyer, 120 saatin sonunda sertifikalarını aldı.

'İŞ YERİ AÇABİLECEKLER'
Okul müdürü Hakan Çınar, okulda velilere yönelik farklı kurslar açtıklarını belirterek, "Başlangıç olarak spor kurslarımızı açtık. Pilates kursumuzu açtık fakat daha sonra talep çoğalınca meslek edindirme kursları da açtık. Cilt bakım atölyemizi kurduk. Kuaför atölyemizi kurduk. Burada velilerimiz çocuklarını okula bıraktıktan sonra sabah sporlarını yapıyorlar, daha sonra da eğitimlerini alarak, ileride istihdam iş gücü olarak kendilerine mesleki eğitimlerden ustalık ve kalfalık belgesi alarak iş yeri açabilecekler" diye konuştu.

'ÇOCUĞUM OKULA SEVEREK GELİYOR'
Kuaförlük kursuna katılan Münevver Alimoğlu (38), oğluyla okula geldiğini ve eğitime katıldığını söyleyerek, "Burada kendimi geliştiriyorum. Hem oğlumun yanında olabiliyorum, çıkışlarda birlikte çıkıyoruz. Burada olabildiğince kendime faydalı olmaya çalışıyorum. Kuaför kursuna geliyorum. Burada saç kesiyoruz, fön çekiyoruz, boya yapıyoruz. Şu anda her şeyi öğrendik. Önceden saç adına hiçbir şey bilmiyordum. Şu anda çok şey biliyorum. Kendimi geliştirdim. Çocuğuma da bir güven sağladı bu durum, okula severek geliyor. Çıkışlarda genelde birlikte dönüyoruz. Bu sayede birbirimize destek oluyoruz" dedi. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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