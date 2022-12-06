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Yabani çakalın saldırdığı 2 yaşındaki kız çocuğunu, babası kurtardı

ABD'de yabani bir çakal, 2 yaşındaki kız çocuğuna saldırdı. Babasının yardımına koştuğu kız çocuğu son anda kurtarıldı.
Yabani çakalın saldırdığı 2 yaşındaki kız çocuğunu, babası kurtardı

Yabani bir çakalın 2 yaşındaki kız çocuğuna saldırdığı görüntüler sosyal medyada dikkat çekti.

ABD’nin Los Angeles eyaletinde bir çakalın küçük bir kız çocuğuna saldırarak yerde sürüklemeye çalıştığı anlar izleyenleri korkuttu.

BABASI ÇIĞLIKLARI DUYUP KOŞTU

Söz konusu videoda, 2 yaşındaki bir kız çocuğu, babasının arabayı boşalttığı anlarda hemen yanında bulunan bir çakal tarafından saldırıya uğradı.

Çakal, küçük kızı itip düşürdükten sonra kıyafetinden tutarak çekiştirmeye çalıştı. Kızının çığlıklarını duyan baba hemen olay yerine geldi ve çakalı korkutarak uzaklaştırdı.

Daha sonra tekrar baba ve kızın yanına gelen çakal, babanın taş atmasıyla birlikte uzaklaştı.

Kızını eve götüren baba, evden sopaya benzer bir alet alarak çakalın uzaklaştığı yere doğru koşmaya başladı.

Korku dolu anlar sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.

İŞTE O ANLAR

 

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