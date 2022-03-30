Yağlık ayçiçeği tohumlarını, Mamak Belediyesi karşılayacak

Mamak Belediyesi ve Karadenizbirlik arasında yapılacak protokolle çiftçiye temin edilecek bölgelere uygun yağlık ayçiçeği tohumlarını, yüzde 90 hibeli olarak Mamak Belediyesi karşılayacak.

Proje, Mamak Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü, Karadenizbirlik ve tohum yetkilileri ve ziraat mühendislerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda çiftçilere anlatıldı.

Ziraat Mühendisi Halil İbrahim Çürük çiftçilere yüzde 90’ı hibe edilecek yağlık ayçiçeği tohumlarıyla ilgili kapsamlı bir sunum yaptı.

Yapılacak protokolle sadece çiftçiye yüzde 90 hibe ile yağlık ayçiçeği tohumu desteği sağlanmayacak. Proje kapsamında çiftçinin ürettiği ürün, yine ayçiçek yağı üretimi yapan Karadenizbirlik tarafından alınabilecek.

Ayrıca Mamak Belediyesi ve Karadenizbirlik arasında yapılacak protokolle çiftçilerin nadas alanlarını değerlendirmeleri, ikinci bir ürün olarak tarımda çeşitliliğin artması ve topraklarımızın ıslahı amaçlanıyor.

“Çiftçilerimizi Desteklemeye Devam Edeceğiz”

Mamak Belediye Başkanı “Bu topraklar hepimizin toprakları, çiftçilerimiz de tarımımızın en değerli öznesi. Çiftçilerimizi her zaman desteklemeye devam edeceğiz. Mamak’ımızın tarım potansiyelini en iyi şekilde kullanarak ilçemizde üretilen ürünlerimizi markalaştıracağız. Mamak’ı tarımın merkezi yapacağız” dedi.