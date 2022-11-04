  • BIST 4.216,98
  • Altın 1003.611
  • Dolar 18.5655
  • Euro 18.4607
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 19 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 5 °C
»

Yakacık Mahallesi’ne inşa edilen Ötüken Halk Kütüphanesi’nin açılışı yapıldı

Keçiören Belediyesi tarafından Yakacık Mahallesi’ne inşa edilen Ötüken Halk Kütüphanesi’nin açılışı gerçekleştirildi.
Yakacık Mahallesi’ne inşa edilen Ötüken Halk Kütüphanesi’nin açılışı yapıldı

Keçiören Belediyesi tarafından Yakacık Mahallesi’ne inşa edilen Ötüken Halk Kütüphanesi açıldı.

Altınok Ayvalı Mahallesi’ne Ankara’nın en büyük kütüphanelerinden birini yapmak için proje çalışmalarına başladıklarının müjdesini de vererek, “İnşallah Ayvalı Mahallemize büyük bir kütüphane yapacağız. Proje çalışmalarımız devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki Millet Kütüphanemizden sonra Ankara'nın en büyük kütüphanesini yapmayı planlıyoruz” dedi.

0i0a0295.jpg

Altınok konuşmasının ardından katılımcılarla kurdele keserek kütüphanenin açılışını gerçekleştirirken, kütüphane içinde yaptığı incelemeler sırasında da öğrencilerle sohbet etti.

 

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Büyükşehir Belediyesi Etimesgut Kelebeksu Parkı’nda bakım-onarım çalışması tamamladı05 Kasım 2022 Cumartesi 00:53
  • Yakacık Mahallesi’ne inşa edilen Ötüken Halk Kütüphanesi’nin açılışı yapıldı05 Kasım 2022 Cumartesi 00:17
  • Isparta’ya Beypazarı Turizm Modeli05 Kasım 2022 Cumartesi 00:15
  • Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin Adım Adım 2023 uygulamasının tanıtımını yaptı04 Kasım 2022 Cuma 03:28
  • Japon kültürü atölyeleri düzenlendi04 Kasım 2022 Cuma 03:25
  • Başkentte ‘Meksika Ölüler Günü' etkinliği04 Kasım 2022 Cuma 02:23
  • ‘Akşehir'in Hafızası’ adlı fotoğraf ve ipek halı sergisi Başkentte açıldı04 Kasım 2022 Cuma 02:18
  • ABB Başkanı Mansur Yavaş kurslarını başarıyla tamamlayan öğrencilere sertifikalarını verdi04 Kasım 2022 Cuma 02:15
  • Yenimahalle Belediyesi’nin açtığı Destek Eğitim Merkezleri yoğun ilgi görüyor04 Kasım 2022 Cuma 01:12
  • Pursaklar Belediyesi yeni parklar inşa edip vatandaşların hizmetine açtı04 Kasım 2022 Cuma 01:10
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti