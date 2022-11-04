Yakacık Mahallesi’ne inşa edilen Ötüken Halk Kütüphanesi’nin açılışı yapıldı

Keçiören Belediyesi tarafından Yakacık Mahallesi’ne inşa edilen Ötüken Halk Kütüphanesi’nin açılışı gerçekleştirildi.

Keçiören Belediyesi tarafından Yakacık Mahallesi’ne inşa edilen Ötüken Halk Kütüphanesi açıldı.

Altınok Ayvalı Mahallesi’ne Ankara’nın en büyük kütüphanelerinden birini yapmak için proje çalışmalarına başladıklarının müjdesini de vererek, “İnşallah Ayvalı Mahallemize büyük bir kütüphane yapacağız. Proje çalışmalarımız devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki Millet Kütüphanemizden sonra Ankara'nın en büyük kütüphanesini yapmayı planlıyoruz” dedi.

Altınok konuşmasının ardından katılımcılarla kurdele keserek kütüphanenin açılışını gerçekleştirirken, kütüphane içinde yaptığı incelemeler sırasında da öğrencilerle sohbet etti.