Yakacık Mesire Alanı içerisine kurulan sera inşaatı sona yaklaştı

Yenimahalle Belediyesi, Yakacık Mesire Alanı içerisine kurulan 2 bin 300 metrekarelik yeni sera inşaatında sona yaklaştı.

2012 yılında Yakacık Mesire Alanı içerisine kurulan 600 metrekarelik serada onlarca türde, yıllık ortalama 750 bin çiçek yetiştiren Yenimahalle Belediyesi, yeni sera alanında yıllık 2.5 milyon çiçek üretecek.

2.5 milyon çiçek ilçeyi renklendirecek

Yenimahalle Belediyesi, yapımını aralıksız sürdürdüğü yeni sera alanında begonya, petunya, tok kadife, vinka, süs lahanası, hercai menekşe gibi yazlık ve kışlık olmak üzere birbirinden farklı türlerde çiçeklerin üretimini yaparak ilçeyi rengarenk bir görünüme kavuşturacak.

Yakacık Mesire Alanı’nda inşaatı süren sera alanının ilçenin yeşillenmesine büyük katkı sunacağını belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “Sera alanımızda yazlık ve kışlık olarak birbirinden farklı türlerde 2.5 milyon çiçeğin üretimini yapacağız. Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerimiz ilçemizde bulunan parkların çiçeklendirmesini ve bakım işlemlerini düzenli olarak yapıyor. Kapasitesini artırdığımız yeni sera alanımız yeşil bir Yenimahalle’nin yaratılmasına katkı sunacak. Parklarımızın her mevsim renkli ve güzel görünümü için aralıksız çalışıyoruz” dedi.

Yakacık Mesire Alanına yoğun ilgi

Pandemi sürecinde baştan aşağı yenilenen Yakacık Mesire Alanı’ndan da bahseden Yaşar “Yakacık Mesire Alanımız yalnız Yenimahalle’nin değil tüm başkent sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği bir konuma ulaştı. Şehrin stresinden bunalan vatandaşlarımız hafta sonu aileleri ile birlikte keyifli vakit geçirmek için mesire alanına akın ediyor. Ekiplerimiz yoğun talep gören mesire alanında bakım ve temizlik çalışmalarını da düzenli olarak yapıyor. Vatandaşın huzuru ve rahatı için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.