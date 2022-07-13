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Yakacık’ta bayram keyfi

Kurban Bayramı süresince piknik yapmak ve mangal yakmak isteyen Başkentli piknikçilerin tercih ettiği adres Yenimahalle Belediyesi Yakacık Mesire Alanı oldu.
Yakacık’ta bayram keyfi

Bayram tatilini fırsat bilen binlerce vatandaş, tatil süresi boyunca temiz havanın keyfini çıkarmak ve aileleri ile birlikte huzurlu bir bayram geçirmek için Yakacık Mesire Alanına akın etti.

146 bin metrekare alana sahip, Başkentlilerin huzuru ve mutluluğu için her ayrıntının düşünüldüğü 5 bin 500 kişi kapasiteli mesire alanında, minik sakinler de unutulmadı. 4 adet çocuk oyun alanı, 3 plaj voleybolu sahası, 2 çim futbol sahası ve basketbol sahasını içerisinde barındıran alanda binlerce vatandaş keyif dolu bir bayram geçirdi.

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HER AYRINTI DÜŞÜNÜLDÜ 

Ayrıca Yakacık Mesire alanında vatandaşların bol oksijen alması için bin 500 ağaç, 4 bin fidan ve 5 binin üzerinde çalı bitkisi bulunuyor. 470 adet kamelyalı ve kamelyasız oturma alanına sahip mesire alanında, çocuk, genç, yaşlı her yaş grubunun keyifli vakit geçirebilmesi için her ayrıntı düşünüldü.

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AİLELERİN UĞRAK NOKTASI 

Yakacık mesire alanının bütün olanaklarıyla başkent sakinlerine tüm yıl hizmet ettiğini belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “Yakacık yalnız bayramlar da değil, tüm yıl Ankaralıların tercih ettiği, aileleri ile birlikte keyifle vakit geçirdiği bir merkez konumundadır” dedi.
 

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