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Yardım tırı, Mamak'tan dualarla uğurlandı

AK Parti Mamak İlçe Başkanlığı, İdlib’deki ihtiyaç sahiplerine yardım malzemesi gönderdi. İçerisinde temel gıda maddeleri, giyecek ve battaniyelerin yer aldığı TIR, dualarla uğurlandı. 
Yardım tırı, Mamak'tan dualarla uğurlandı

AK Parti Mamak İlçe Başkanlığı, Suriye’nin İdlib kentindeki ihtiyaç sahiplerine yardım malzemesi gönderdi. AK Parti Ankara İl Başkanlığının koordinesinde yola çıkan yardım TIR’ı dualarla uğurlandı. 

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TÖREN DÜZENLENDİ 
İlçe Başkanlığı önünde düzenlenen törene AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl ve teşkilat mensupları katıldı. Yapılan konuşmaların ardından içerisinde temel gıda maddeleri, giyecek eşya ve battaniyelerin yer aldığı TIR, İdlib’deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere yola çıktı.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-

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