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Yargıtay, öğrencilerine düşük not vererek dersten bırakan öğretmene verilen beraati bozdu

Yargıtay 5. Ceza Dairesi, öğrencilerine düşük not vererek dersten bıraktığı iddiasıyla yargılanan öğretmen hakkında verilen beraat kararını, sınav kağıtlarında uzman bilirkişi incelemesi yapılmadan hüküm kurulduğu gerekçesiyle bozdu.
Yargıtay, öğrencilerine düşük not vererek dersten bırakan öğretmene verilen beraati bozdu

Dairenin kararına göre, 2012-2013 eğitim-öğretim yılında Adana'daki bir lisede görevli olan matematik öğretmeni, 5 öğrencisine sınavda almaları gerekenden daha düşük not vererek dersten kalmalarına sebebiyet verdi.

Öğrencilerin şikayetleri üzerine başlatılan soruşturma sonrası öğretmen hakkında, "görevi kötüye kullanma" suçundan dava açıldı. Yargılamayı yapan Adana 22. Asliye Ceza Mahkemesi, sanık öğretmenin beraatine hükmetti.

Beraat kararına yapılan itiraz üzerine dava dosyası, Yargıtay 5. Ceza Dairesine geldi. Temyiz istemini görüşen Daire, öğretmen hakkındaki beraat kararını bozdu.

Kararın gerekçesinden
Dairenin bozma kararında, yerel mahkemenin karar vermeden önce şikayetçi öğrencilerin sınav kağıtları ile dava dosyası kapsamındaki deliller hakkında uzman bilirkişi incelemesi yaptırmadan sanık hakkında beraat hükmü kurduğu ifade edildi.

Bu durumun kanuna aykırı olduğu ve davada "eksik inceleme ve yetersiz gerekçeyle" öğretmen hakkında beraat verildiği belirtilen kararda, "Mağdurların sınav kağıtlarında eksik puanlama yapılarak düşük not verilip verilmediği, düşük not verilmiş ise bu durumun dönem sonu ders notlarını ve genel not ortalamalarını etkileyip etkilemediği hususlarında ayrıntılı ve gerekçeli rapor alınmasından sonra hasıl olacak sonuca göre sanığın hukuki durumunun takdir ve tayini gerekir." denildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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