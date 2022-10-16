Yarım kalan projenin tamamlanması önerisi

Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Esnaf Odası Başkanı Hakan Akçam, Sincan İlçesi Temelli/Malıköy Mahallesi sınırları içinde 25 Bin Konutluk Uydu Kent Projesinin yıllar içerisinde hedeflendiği şekilde yürütülemediğini belirtti.

Oda Başkanı Akçam, konuyla ilgili şunları kaydetti: “Cumhurbaşkanlığının sosyal konut projeleri kapsamında Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin gerçekleştirilmeye çalışıldığı bir dönemi yaşamaktayız. Atıl kalmış, hayata geçirilememiş, yarım kalmış, çeşitli nedenlerle beklemekte olan bazı konut projelerinin tamamlanması konusunda çalışmaların olduğunu biliyoruz” dedi. Projenin kaldığı yerden yapılacak yeni düzenlemeler ile tamamlanarak Ankara'da konut sorununun çözümüne önemli ölçüde katkı sağlanabileceğini söyledi.



