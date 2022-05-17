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Yasa dışı bahis operasyonunda 'Huysuzlar' şebekesine operasyon: 7 gözaltı

MUĞLA merkezli 3 ilde, internet üzerinden yasa dışı bahis oynatan 'Huysuzlar' isimli şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda, 7 kişi gözaltına alındı. Şebeke üyelerinin banka işlemlerinde 8 milyon liralık hareket olduğu belirlendi.
Yasa dışı bahis operasyonunda 'Huysuzlar' şebekesine operasyon: 7 gözaltı

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasadışı sanal bahis organizasyonu kurarak yüksek miktarda haksız kazanç sağlayan şebeke üyelerinin kimlikleri ve adreslerini belirledi. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla bugün sabah saatlerinde Muğla merkezli, İzmir ve Mersin olmak üzere üç ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Çok sayıda dijital materyallerin ele geçirildiği operasyonda, 7 kişi gözaltına alındı. 'Huysuzlar' isimli şebeke üyelerinin banka işlemlerinde ise 8 milyon liralık hareket olduğu belirlendi.

SİSTEMİ BÖYLE KURMUŞLAR

Şüphelilerin internet üzerinden bahis oynanabilen siteler açtığı da ortaya çıkarıldı. Sitelerin yurt dışından hazır satın alınıp, yönetildiği belirlendi. Siteye girişlerin kullanıcı adı ve şifreyle yapıldığı, site içeriğinin giriş yapılmadığı sürece görülemediği saptandı. Site yöneticilerinin, müşterilerini referans yöntemiyle bulduğu, siteye bağlı çok sayıda yöneticinin müşteri portföyünü oluşturduğu kaydedildi. Para alışverişinin çoğunlukla elden, bir kısmının ise bankalarla internet üzerinden yapıldığının anlaşıldığı belirlendi. Nakit ödeme dışında veresiye ödemenin de yapıldığı ortaya çıkarıldı. Yasa dışı bahis yöneticilerinin kendilerinin ya da yakınlarının hesaplarını kullanmak yerine başkalarının banka hesaplarını ve banka kartlarını kullandıkları da anlaşıldı. Sisteme para yatırmak isteyen kişinin, bağlı olduğu yöneticiye telefonla mesajla ya da anlık mesajlaşma uygulamaları üzerinden ulaşıp, oynamak istediği miktarı söylediği öğrenildi.

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