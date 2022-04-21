Yaşam Merkezinde minikler, keyifli dolu anlar yaşadı

Pursaklar'da Ramazan Etkinlikleri kapsamında her akşam yüzlerce vatandaşın bir araya geldiği Yaşam Merkezinde çocuklar için hazırlanan eğlence dolu programlarda minikler, keyifli dolu anlar yaşadı.

Pursaklar Belediyesi tarafından, Ramazan ayı boyunca Yaşam Merkezinde düzenlenen çeşitli etkinlikler, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Pursaklar Belediyesince çocuklara yönelik olarak aşuk maşuk gösterisi, çizgi film gösterisi, orta oyunu, kavuklu pişekar, kukla gösterisi, sihirli kum atölyesi ve oyun alanları vb. gösteriler başta olmak üzere düzenlediği etkinliklere katılan çocuklar, doyasıya eğlenirken Ramazan ayının tadını çıkarıyor.

‘‘Ramazan'da düzenlemiş olduğumuz etkinliklerle çocuklarımızın güzel anılar biriktirmesine yardımcı oluyoruz’’

Çocukların yüzlerindeki sevincin kendilerini mutlu ettiğini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Birbirinden farklı birçok etkinliğe katılma fırsatına sahip olan çocuklarımız Ramazan akşamlarının coşkusunu doyasıya yaşıyor. Ramazan'da düzenlemiş olduğumuz etkinliklerle çocuklarımızın güzel anılar biriktirmesine yardımcı oluyoruz. Bu ayda miniklerimiz güzel anlar yaşarsa, bir sonraki ramazan ayını da heyecan içerisinde bekler. Çocuklarımızın çocuk olmanın tadına varmaları için bugün olduğu gibi yarında çeşitli etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz" dedi.