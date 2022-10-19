Yavaş: İndirim Kararı Yasa Dışı

ABB Başkanı Mansur Yavaş, ASKİ’nin zaten maliyetinin yarısına ücretlendirdiği su tarifelerinde yüzde 50 daha indirim kararı alınmasının “yasa dışı olduğunu ve mahkemeden döneceğine inandığını” söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş 1,5 milyon vatandaşa sağlıklı ve kaliteli içme suyu sağlayacak olan 107 kilometrelik İvedik-Temelli-Polatlı İçme Suyu Hattı projesinin de etkilendiği “suda indirim” kararı nedeniyle ASKİ Polatlı Bölge Müdürlüğü’nde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

ZORUNLU GİDERLERİ ÖDEYEMEYECEĞİZ

Göreve geldikleri 2019 Nisan ayından bu yana ASKİ’ye maliyet açısından elektriğin yüzde 206, mazotun yüzde 190 ve asgari ücretin yüzde 81 zamlandığını ifade eden ABB Başkanı Mansur Yavaş, “Ankara Büyükşehir Belediyesi pahalı su satıyor denmesi için insanın vicdanını herhangi bir yere asması gerekir. Su gelirleri daha da azalsın yüzde 50 düşsün isteniyor ama personele 2 milyar ödememiz gerekecek. Yatırım giderleri 5,5 milyar lira ve bunun içerisine Polatlı’ya getirilen su dâhildir. Ayrıca elektriğe de 5 milyar lira para ödememiz gerekecek. Elektriğin parasını ödeyemezseniz Ankara halkına su veremezsiniz… Bu indirim uygulandığı takdirde ASKİ’nin su geliriyle personel maaşlarını ödeyemeyeceğiz. Hiç yatırım yapamayacağız, elektrik giderini karşılayamayacağız. Ayrıca vergi, Sosyal Güvenlik Kurumu ve hukuk gibi zorunlu giderleri ödeyemeyeceğiz” diye konuştu.

“HALKIN TERTEMİZ PARASINI ÇÖP PROJELERE HARCAYAMAYIZ”

ASKİ’den son 10 yılda ABB’ye aktarılan paranın 22,6 milyar lira olduğunu da vurgulayan Yavaş, “Yani halka 1,6 dolardan, yaklaşık 30 liradan su satıp bu parayı Büyükşehire aktarıp Büyükşehirin, ASKİ’nin görev alanına giren işlerin haricinde işler yapmasıyla bu paralar harcanmıştır. Örneğin Gölbaşı’nda uçuş okulu yapılmıştır ve daha sonra kapatılmıştır. Yani 12,7 milyon lira boşa gitmiştir. ASKİ binasının yanında çok katlı otopark otomasyonu yapılmıştır ve 43,6 milyon lira güncel olarak harcanmıştır. Uçak ve helikopterler alınmıştır, bunların güncel değeri ile ASKİ’ye 300 milyon lira zarar ettirilmiştir. Bunların hepsi savcılığa iletilmiştir. Yine lüks araçlar alınmış, güncel değerleri 13,3 milyon lira. İçme suyu imalatları ise 2015 – 2017 arasındaki 3 yılda 1110 km yapılmış. Bizim dönemimizde ise aynı sürede (3 yıl) 2 bin 384 km içme suyu imalatı yapılmıştır. Atık su ve yağmur suyu imalatları yine 2015 – 2017 arasında 543 km iken 2019 – 2021 yılları arası yine 3 yıl içerisinde ise 1045 km yağmur suyu ve atık su hattı imalatı yapılmıştır” bilgisini verdi.

YATIRIMLAR YAPILACAK

ABB Başkanı Yavaş, ASKİ’nin zaten maliyetinin yarısına ücretlendirdiği su tarifelerinde yüzde 50 daha indirim kararı alınmasının “yasa dışı olduğunu ve mahkemeden döneceğine inandığını” söyledi. Yavaş, “Karar düzeltildiği zaman Polatlı dâhil bütün acil yatırımlar yapılacak, sosyal desteklerimiz fazlasıyla devam edecek. Çünkü bizim Ankara halkımızdan aldığımız tertemiz parayı hiçbir zaman çalışmayan çöp projelere atacak hâlimiz yok, bunlara ayıracak paramız yok. Kendi paramızı nasıl harcıyorsak, Ankara halkının parasını da gerçek ihtiyaçları doğrultusunda harcamaya devam ediyoruz” dedi.

“BELEDİYE MECLİSİNİN BÖYLE BİR İNDİRİM YAPMA HAKKI YOK”

2560 sayılı Kanun Maddesi’ni de okuyan Yavaş, “Dolayısıyla bu kadar kanun açıkken usulsüz bir şekilde önerge vermelerinin bir tek sebebi vardır; Ankara susuz kalsın, elektrik faturasını ödeyemesin, tam tersine diğer yapacakları yatırımları, eğer ASKİ çalışacaksa Büyükşehirin kendi bütçesinden yatırımları iptal ederek buraya aktarması, belediyenin zayıflaması amaçlanmaktadır” açıklamasını yaptı. Artan maliyetlere rağmen maliyetinin yarı fiyatına ücretlendirilen Başkent suyunun bir kez daha yüzde 50 indirilerek, Ankara Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarını ve faaliyetlerini engellenmek istendiğini kaydeden Yavaş, “En azından şu andaki seyri öğrenin. Biz ne yapıp edip sözümüzün arkasındayız.

