Yayalar Mahallesi’nde birden fazla hizmet

Kahramankazan Belediyesi öncelikle Yayalar Mahallesi’ndeki internet eksikliğini kendi kurduğu internet şirketi KazanBelNet ile giderdi.

İnternetten şadırvana, köy konağından köy içi yolların yapılmasına, minareden imam evlerine kadar hemen her eksiği tespit ederek bu eksiklikler gideriliyor. Bu çalışmalar kapsamında Kahramankazan Belediyesi’nin son durağı Yayalar Mahallesi oldu. Burada birçok eksik giderilerek vatandaşın hizmetine sunuldu. Köy yolları kilitli parke taşı ile yenilendi. Cami önüne şadırvan ve sundurma yapıldı. Köy çeşmesi yapıldı.

YAYALAR’A DOĞALGAZ

Yoğun çalışmalar sonunda köylere doğalgaz hizmeti götürmeye başlayan Kahramankazan Belediyesi ilçedeki 14 köye doğalgazı ulaştırdı. Yüksek miktarda kazı tahrip bedellerinden vazgeçerek vatandaşın bir an önce doğalgaza kavuşması için çalışmalarını sürdüren Kahramankazan Belediyesi ilçedeki kalan diğer köylere de doğalgazın gelmesi için hızla çalışmaya devam ediyor. Yayalar Mahallesi’nde yapılan açılışta 14 köyü doğalgaz ile buluşturduğunu ifade eden Oğuz; ”Köylerimize, o kerpiç evlerimize doğalgazı götürüyoruz. Şimdiye kadar 14 köyümüze doğalgazı ulaştırdık. Doğalgaz gitmeyen hiçbir köyümüz kalmayacak. Bu tarafa doğru da geliyor. İnşallah en kısa zamanda Yayalar Köyü’müz de doğalgaza kavuşacak” dedi.