Yaz akşamları dopdolu

Altındağ Belediyesi tarafından düzenlenen Yaz Akşamı Şenlikleri ile 7'den 70'e herkes keyif dolu saatler geçiriyor.

Altındağ'da yaz akşamları artık daha da keyifli... Altındağ Belediyesi tarafından düzenlenen şenlikler Altındağlı vatandaşların yüzünü güldürüyor. Her yaştan mahalle sakininin bir araya geldiği Yaz Akşamı Şenlikleri, mahallelerde sabırsızlıkla bekleniyor. Her hafta Cuma ve Cumartesi akşamları farklı bir mahallede gerçekleştirilen Yaz Akşamı Şenliklerinde bu hafta sıra, Yıldıztepe ve Doğantepe mahallesinin… 29 Temmuz Cuma akşamı Yıldıztepe mahallesini neşeye boğacak olan etkinlik, 30 Temmuz Cumartesi akşamı ise Doğantepe mahallesi sakinlerinin yüzünü güldürecek.

ÇOCUKLARIN YÜZÜ GÜLÜYOR

Yaz Akşamı Şenlikleri kapsamında, en çok eğlenenler çocuklar oluyor. Alanlara kurulan şişme oyuncaklar, kukla, Karagöz, jonglör ve illüzyon gösterileriyle çocuklar eğlencenin tadını çıkarıyor. Çocuklar oyun alanında eğlencenin tadına varırken, büyükler ise keyifli zamanlar geçiriyor.

Sanatı, kültürü ve eğlenceyi Altındağlıların ayağına getirdiklerini söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, “Şenliklerle mahallelerimiz adeta rengarenk oldu. Çocuklarımızın doyasıya eğlenirken yaşadıkları mutluluk bizi de çok sevindiriyor. Altındağ'da her çocuğumuzun mutluluğu için çalışacağız. Bizim önceliğimiz her zaman çocuklarımız...” dedi.