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Yaz kampına yoğun ilgi

Başkentli çocukların yaz tatilini yabancı dil öğrenerek geçirmesi için hayata geçirilen “İngilizce Dil Köyü Projesi”ne yoğun ilgi yaşandı. Ücretsiz yaz kampı için 12-16 yaş arasında 900 öğrenci başvurdu.
Yaz kampına yoğun ilgi


    Ankara Büyükşehir Belediyesi, ‘öğrenci dostu’ uygulamalarla eğitimde fırsat eşitliğini önceleyen ve Başkentli öğrencilerin yaz tatilinde de daha verimli ve daha eğlenceli bir eğitim hayatı sürdürebileceği projeleri hayata geçirmeyi sürdürüyor. SEYEV (Seda Yekeler Eğitim Vakfı) iş birliği ile Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı koordinasyonunda 25 Temmuz-3 Eylül 2022 tarihleri arasında düzenlenecek “Kesikköprü İngilizce Dil Köyü Projesi”ne Başkentli aileler yoğun ilgi gösterdi. Ücretsiz yaz kampı için 12-16 yaş arasında toplam 900 öğrenci başvuruda bulundu. 

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15 GÜNLÜK KAMP 

    Kesikköprü’de üçerli gruplar hâlinde 15 günlük düzenlenecek yaz kampında Başkentli çocuklar yaz tatilini hem eğlenerek hem de yabancı dil öğrenerek geçirecek. Sınırlı kontenjanla 600’ü kız, 300’ü ise erkek öğrenciden oluşacak ayrı ayrı gruplar, yaz tatili boyunca yüzerek, çeşitli sportif aktivitelere katılarak ve sosyalleşerek tatil yapma imkânı da bulacak.
 

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