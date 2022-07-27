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Yaz Kampı’na ziyaret

Başkentli çocukların yaz tatilini hem eğlenerek hem de yabancı dil öğrenerek geçirmesi için ABB ve Seda Yekeler Eğitim Vakfı (SEYEV) iş birliği ile hayata geçirilen ‘İngilizce Dil Köyü Projesi’ ilk misafirlerini ağırlamaya başladı.
Yaz Kampı’na ziyaret

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ‘öğrenci dostu’ uygulamalarla eğitimde fırsat eşitliğini önceleyerek  Başkentli öğrencilerin yaz tatilinde de daha verimli ve daha eğlenceli bir eğitim hayatı sürdürebileceği projeleri hayata geçirmeyi sürdürüyor. Seda Yekeler Eğitim Vakfı (SEYEV) iş birliği ile Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen “İngilizce Dil Köyü Projesi” hayata geçirildi. 12-16 yaş arasında toplam 230 öğrencinin yer aldığı ilk kafile ücretsiz İngilizce yaz kampına yerleşti. 

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YAVAŞ YALNIZ BIRAKMADI 

ABB Başkanı Mansur Yavaş, 12-16 yaş arasındaki 230 öğrenciyi kampın ilk gününde yalnız bırakmadı. Ziyaret ettiği kampta öğrencilere başarılar dileyen Yavaş, “Bizler bu işi daha da fazla yaygınlaştırmak istiyoruz. Dil çok önemli” dedi.


 

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