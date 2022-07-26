Yaz Kış Demeden Spor

Spora ve sporcuya verdiği destekle öne çıkan Mamak Belediyesinin ücretsiz yaz spor kurslarına gençler, deyim yerindeyse akın etti. Hali hazırda 8 bin 581 genç bu kurslarda eğitim görüyor.

Mamak Belediyesi spor merkezleri, spor kompleksleri ve yüzme havuzları ile Mamaklı gençleri yaz döneminde yalnız bırakmadı. Okulların kapanması ile birlikte yaz tatilini iyi değerlendirmek, kişisel gelişimlerine katkı sağlamak isteyen gençler, farklı alanlarda açılan kurslara büyük ilgi gösterdi.

14 FARKLI BRANŞ

Futbol, basketbol, hentbol, jimnastik, tekvando, yüzme, masa tenisi, dart, modern ve geleneksel okçuluk, sayokan, boks, çocuk zumbası ve İngilizce dahil 11 noktada 14 farklı branşta kurslar veriliyor.

Altınevler ve Başak Gençlik Merkezleri, Türközü Spor Salonu, Türközü ve Altıağaç-Karaağaç Yüzme Havuzu ile Şafaktepe, Lalahan, Kartaltepe ve Duralialıç Portatif yüzme havuzları gençlerin hizmetinde.

4’ü portatif olmak üzere 6 havuzda yüzme kursu alan öğrenci sayısı, 3 bin 194.

SAYOKAN’A İLGİ ARTTI

Spor salonlarında ise bin 498 kursiyer basketbolda kendini geliştiriyor. Jimnastik ,masa tenisi ve tekvando sporlarına rağbet de azımsanmayacak kadar çok. Geleneksel ve modern okçuluk ile Türk savaş sanatı Sayokan’a ilgi ise her geçen gün artıyor. Spor merkezlerinde verilen kurslarda toplam 331 genç bu alanlarda kendini geliştiriyor.



