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Yaz konserleri başlıyor

Başkenti sanatın ve kültürün başkenti yapmak için yaz-kış etkinlik programlarını sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentlileri şimdi de ‘Ankara Yaz Şenlikleri ve Yaz Konserleri’ ile buluşturacak.
Yaz konserleri başlıyor


ABB, merkez ve ilçelerdeki açık ve kapalı alanlarda ünlü sanatçı ve müzik gruplarının ekim ayının sonuna kadar yer alacağı ücretsiz konserlerle vatandaşların aileleriyle kültür ve sanat dolu bir yaz geçirmesini amaçlıyor. 22 Temmuz’da başlayacak yaz konserleri serisi kapsamında Musa Eroğlu’ndan Cem Adrian’a, Selda Bağcan’dan Zara’ya, Kubat’tan Fuat Saka’ya kadar birçok ünlü sanatçı Başkentte sevenleriyle bir araya gelecek.

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    Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentlileri sanat ve kültürel etkinliklerle buluşturmaya devam ediyor. Yaz boyunca çeşitli konserlere ev sahipliği yapacak olan Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı ‘Ankara Yaz Şenlikleri ve Yaz Konserleri’ ile Başkentlileri buluşturmaya hazırlanıyor. 

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MUSA EROĞLU’NDAN ZARA’YA...

Tüm vatandaşlara açık ve ücretsiz düzenlenecek yaz şenlikleri kapsamında konserler serisinin ilki 22 Temmuz 2022 Cuma günü Çubuk Şeyh Şamil Bulvarı’nda Kent Orkestrasının konseriyle başlayacak. Başkentliler; 23 Temmuz 2022 Cumartesi günü saat 20.00’de Çubuk Şeyh Şamil Bulvarı’nda Hüseyin Turan’ın, Altınpark’ta ise Gökhan Türkmen’in konseri ile müziğe doyacak. 


 

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