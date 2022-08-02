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Yaz konserlerinde büyük coşku

Pursaklar Belediyesi, Şehit Salim Akgül Amfi Tiyatrosunda Yaz Konserleri Burak Kartal ve Ankaralı Mahmut konserleri ile start verdi.
Yaz konserlerinde büyük coşku

Pursaklar Belediyesi tarafından Şehit Salim Akgül Amfi Tiyatrosunda 30 Temmuz-3 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Pursaklar Yaz Konserlerinin ilki büyük coşku ile başladı.
Pursaklar Yaz Konserlerinin açılış gününde sahneyi Burak Kartal ve Ankaralı Mahmut alırken, kendilerini göstermek isteyen genç yeteneklere de fırsatın verildiği konser alanını hınca hınç dolduran müzik severler müzikle dolu bir gün geçirme fırsatı geçirdi.

Yaz Konserlerinde büyük coşku yaşayan Pursaklar halkını yalnız bırakmayan Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, sanatçıların seslendirdiği birbirinden güzel şarkılara vatandaşlarla birlikte eşlik etti. 

‘‘Her yönüyle sanatı ilçemizde yaşamımızın bir parçası haline getirmeyi hedefliyoruz’’
Pursaklar Yaz Konserlerinin büyük bir coşku ve heyecanla başladığını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘İlkini düzenlediğimiz Pursaklar Yaz Konserleri ile ilçe sakinlerimizle birlikte keyif dolu bir akşam yaşadık. İlçemizde hemşehrilerimizin kültür ve sanatla iç içe olabilmeleri için birbirinden farklı etkinlikler düzenliyor ve planlıyoruz. Her yönüyle sanatı ilçemizde yaşamımızın bir parçası haline getirmeyi hedefliyoruz. Pursaklar Yaz Konserleri birbirinden değerli sanatçılarımızla devam edecek. Tüm hemşehrilerimizi bu büyük coşkuya davet ediyorum’’ dedi.

Coşku dolu dakikalara sahne olan konserin ardından sanatçılara çiçeklerini takdim eden Başkan Ertuğrul Çetin, yoğun katılımlarından ve büyük coşkularından dolayı Pursaklar halkına teşekkür etti.
 

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