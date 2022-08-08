Yaz Konserlerine Büyük İlgi 

Pursaklar Belediyesi tarafından Şehit Salim Akgül Amfi Tiyatrosunda her hafta birbirinden değerli ünlü şarkıcıların sahne aldığı Pursaklar Yaz Konserleri büyük coşkuyla devam ediyor. Pursaklar Yaz Konserlerinin ikinci haftasında sahneyi Asena Bilge Atalay ve Mustafa Özcan alırken, genç yeteneklere de fırsatın verildiği konser alanını hınca hınç dolduran müzik severler, keyif dolu bir yaz akşamı geçirme fırsatı buldu.
VATANDAŞLARA EŞLİK ETTİ
Pursaklar halkının coşkusuna ve heyecanına ortak olmak için konser alanına gelen AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin, AK Parti Pursaklar İlçe Başkanı Servet Türkayık, Pursaklar Belediye Başkan Vekili Ahmet Öztürk ve belediye başkan yardımcıları, sanatçıların seslendirdiği birbirinden güzel şarkılara vatandaşlarla birlikte eşlik etti.
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