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Yaz Konserlerine Yakışır Final

Pursaklar Belediyesi tarafından 1 ay boyunca Şehit Salim Akgül Parkı Amfi Tiyatrosunda düzenlediği Pursaklar Yaz Konserleri, muhteşem bir finalle son buldu.
Yaz Konserlerine Yakışır Final

Birbirinden renkli ve eğlenceli konserlerle müzikseverlere büyük bir coşku yaşatan Pursaklar Belediyesi tarafından her hafta Cumartesi, birbirinden değerli müzisyen ve sanatçıların katılımıyla gerçekleştirilen Pursaklar Yaz Konserlerinin finalinde, Grup İzdüşüm ve Ferhat Altınel sahne aldı.

Konser alanını hınca hınç dolduran müzikseverler, Grup İzdüşümün şarkıları ile duygu seline kapılırken, Ferhat Altınel’in oyun havaları ile de muhteşem bir yaz akşamı daha geçirerek, unutulmaz bir finale şahit oldu.

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EN GÜZELİNE LAYIKSINIZ 

Pursaklar Yaz Konserlerinin vatandaşlardan büyük bir teveccüh görerek konser alanının her Cumartesi binlerce müziksever tarafından dolup taştığını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, “Pursaklar Yaz Konserlerimizi bir ay boyunca, her hafta sonu Cumartesi günü Şehit Salim Akgül Parkı Amfi Tiyatrosunda düzenledik. Binlerce vatandaşımız bu konserlerimize katılarak doyasıya eğlenme fırsatı buldu. Yaz Konserlerinde bizleri yalnız bırakmayan, coşkularıyla ve enerjileriyle muhteşem bir atmosfer oluşturan hemşerilerimize ve kıymetli sanatçılarımıza çok teşekkür ediyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Siz her şeyin en güzeline layıksınız. Her yönüyle sanatı ilçemizde yaşamımızın bir parçası haline getirmeye devam edeceğiz” dedi.  
 

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