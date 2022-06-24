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Yaz okulundan renkli görüntüler

Açtığı yaz okulları ile sporculara, gençlere destek olmaya devam eden Mamak Belediyesi; gençleri yaz okullarıyla spora yönlendiriyor.
Yaz okulundan renkli görüntüler

Çocuk ve gençleri alkol ve uyuşturucu maddelerden, kumar ve benzeri zararlı alışkanlıklar ile cehaletten korumak, sanal bağımlılıktan uzak durmalarını sağlamak, onların beden ve ruh sağlığını geliştirmek için spora teşvik edecek, spora olan ilgiyi artıracak faaliyetlerde bulunmayı görevi bilen Mamak Belediyesi, hizmetlerine durmaksızın devam ediyor.

Okulların kapanmasıyla çocuklar gençler, yaz spor okullarının yolunu tuttu. 
Yaz okullarının kapısı açıldı. Sporda yeteneklerini konuşturan gençleri Mamak Belediye Başkanı Yardımcısı Mehmet Düğmeci tebrik etti, onlara spor eğitimi hayatlarında başarılar diledi. 

Gençler, jimnastik, karate, tekvando gibi branşlarda yeteneklerini sergilerken birbirinden renkli görüntüler ortaya çıktı. 

Lisanslı sporcular yetişsin istiyoruz

Spora ve sporcuya değer verdiğini her fırsatta dile getiren Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Mamak’tan lisanslı sporcular yetişsin istiyoruz. Açtığımız spor tesisleri ile spor salonları ile gençlerimiz, çocuklarımız sporla yakından ilgilensin, ilgi duydukları branşlarda yeteneklerini gün yüzüne çıkarsın istiyoruz. Bunun için yaz kış demeden spor okullarımızla gençlerimizin çocuklarımızın hizmetindeyiz” dedi. 

 

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