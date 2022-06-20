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Yaz spor okulları başlıyor

Spora ve sporculara verdiği destekle büyük takdir kazanan Pursaklar Belediyesi, her yıl ücretsiz olarak düzenlediği Yaz Spor Okulları için kayıtları almaya başladı.
Yaz spor okulları başlıyor

Çocuklara sporun farklı alanlarında gelişim sağlayabilmesi için kurslar veren Pursaklar Belediyesi, yaz tatili boyunca 7-14 yaşları arasındaki çocukların ücretsiz olarak spor yapabilmeleri, hayata sağlıklı ve mutlu hazırlanabilmeleri için Yaz Spor Okulları için kayıtları almaya başladı.
 Eğitmenler tarafından, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri; Azmi Ertuğrul İlkokulu, Satı Öztürk İlkokulu, Ülker İlkokulu, Hakan Akbıyık İlkokulu, Ayyıldız ilkokulu, Faik Hızıroğul İlkokulu, Saray İlkokulu, Altınova Ortaokulu, Gümüşoluk İlkokulu, Sirkeli İlkokulu ve Kocalar Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçelerinde çocuklara kurslar verilecek.

‘‘Çocuklarımızın enerjilerini spora yönlendirirken, farklı spor dallarında gelişim sağlamalarını hedefliyoruz’’
Çocukların yaz aylarında daha verimli vakit geçirmeleri için Yaz Spor Okulları için kayıtların başladığını ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Çocuklarımızın enerjilerini spora yönlendirirken, farklı spor dallarında gelişim sağlamalarını hedefliyoruz. Ne kadar çok çocuğumuzu spor ile tanıştırırsak, o kadar sağlam bir geleceğin bizi beklediğini düşünüyoruz. Amacımız her alanda başarılı sporcular yetiştirmek. Ücretsiz vereceğimiz kurslarımıza 7-14 yaş aralığında tüm çocuklarımızı bekliyoruz’’ dedi.

27 Haziran’da başlaması planlanan eğitimler için kurslara katılacak olan çocuklar, 20-25 Haziran tarihleri arasında eğitimin verileceği okullarda, 09:00-17:00 saatleri arasında başvuruda bulunabilecek. 

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