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Yaz Spor Okulları bu yıl da binlerce öğrenciyi sporla buluşturdu

Keçiören Belediyesi tarafından her yıl ücretsiz olarak hizmet veren Yaz Spor Okulları bu yıl da binlerce öğrenciyi sporla buluşturdu.
Yaz Spor Okulları bu yıl da binlerce öğrenciyi sporla buluşturdu

Keçiören Belediyesi tarafından her yıl ücretsiz olarak hizmet veren Yaz Spor Okulları bu yıl da binlerce öğrenciyi sporla buluşturdu. Bu kapsamda Fatih Stadı’nda gerçekleştirilen 2022 Yaz Spor Okulları Kapanış ve Sertifika Töreni’ne Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok da katıldı. Törende öğrencilere ve velilere hitaben konuşan Başkan Altınok, “Bugün 5 binden fazla öğrencimiz sertifikasını aldı. Keçiören bir spor şehridir” dedi.

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Altınok konuşmasının ardından spor gösterilerinin yapıldığı sahaya inerek stantları tek tek gezdi.  2022 Yaz Spor Okulları mezuniyet törenine 21 farklı branştan ‘5 bin 16’ sporcu katılım sağladı ve sertifika aldı.
 

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