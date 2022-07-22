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Yaza konserli “Merhaba”

Yenimahalle Belediyesi, ilçenin çeşitli mahallelerinde yaz boyunca parklarda, açık alanlarda vatandaşları müzikle buluşturmaya devam ediyor.
Yaza konserli “Merhaba”

Demetevler sakinleri, Yenimahalle Kent Orkestrası sanatçıları Serdar Şimşek, Sezen Yurtsever ve Cem Özbek’in seslendirdiği birbirinden güzel şarkılarla yazın keyfini açık havada müzik eşliğinde çıkardı.

“Konseri duyunca kendimizi dışarı attık“

Konser’de yaz akşamının keyfini doyasıya çıkaran vatandaşlar, türkülerin yanı sıra oyun havaları ve halaylarla da coştu.

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Eğlencenin tavan yaptığı gecede, komşularıyla konsere gelen Birgül Sayın (57, “Evde çok bunalmıştık. Anonsu duydum komşularıma gidelim dedim. Hep birlikte geldik. Birlikte zaman geçirdik, eğlendik. Sanatçılarımızın sesi de çok güzel. Keyifli vakit geçiriyoruz. Başkanımız Fethi Yaşar’a teşekkür ediyorum. Yenimahalle Belediyesi’nin vermiş olduğu hizmetlerden çok memnunuz” dedi.

Yaza Merhaba Konserleri, 24 Temmuz Pazar Varlık Mahallesi, 28 Temmuz Perşembe Şentepe Son Durak, 30-31 Temmuz Cumartesi/Pazar Batıkent Meydan, 2 Ağustos Salı Ragıp Tüzün Parkı, 4 Ağustos Perşembe Serhat Mahallesi’nde 20.30’da devam edecek.
 

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