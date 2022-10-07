  • BIST 3.567,60
  • Altın 1014.363
  • Dolar 18.5503
  • Euro 18.089
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 10 °C
»

Yaza Yelkenli Veda

Gölbaşı, “Yaza Veda ve Yelken Şenlikleri: Bütün Tekneler Suda” etkinliğine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Ankara Yelken Kulübü ile birlikte Gölbaşı Mogan Parkı’nda düzenlenecek etkinlikte, Mogan Gölü yelken yarışlarına sahne olacak.
Yaza Yelkenli Veda

Ankara Yelken Kulübü’nün 8-9 Ekim tarihleri arasında Gölbaşı Mogan Parkı’nda “Yaza Veda ve Yelken Şenlikleri: Bütün Tekneler Suda” etkinliği düzenlenecek. Yelkenseverleri bir araya getirecek olan etkinlikte, optimist ile lazerler gölde yüzdürülecek ve yelken yarışları yapılacak.

YELKENLER FORA

Ücretsiz olarak düzenlenecek etkinlik, yelken sporcularını ve meraklılarını bir araya getirecek. Ankara Yelken Kulübü’nün “Parkinson için Deniz, Yelken ve Sörf” projesi ile Parkinson hastalığına dikkat çekerek farkındalık oluşturacağı etkinliklere; kulüp üyesi olan ve olmayan vatandaşlar ile yurt dışından davetliler katılacak. Ankara Kent Orkestrası ise katılımcılara müzik ziyafeti sunacak.

ÖDÜL VERİLECEK 

Birçok sivil toplum kuruluşu ve derneğin desteğiyle yapılan ve sosyal sorumluluk projesi olma özelliği taşıyan etkinlikte, Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenecek Amatör Spor Haftası İl Yarışları da izleyicilerle buluşturulacak. 2 gün sürecek yarışların sonunda dereceye girenlere ödül de verilecek. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İncirli’nin Yeni Semt Pazarı Bitmek Üzere08 Ekim 2022 Cumartesi 01:21
  • Dünyayı İyilik Kurtaracak08 Ekim 2022 Cumartesi 00:45
  • Geleceğin Başkenti Tasarlanacak08 Ekim 2022 Cumartesi 00:15
  • Ekiplerce asfalt serimi gerçekleştirildi08 Ekim 2022 Cumartesi 00:10
  • Köse Millet Bahçesi çalışmalarını yerinde inceledi07 Ekim 2022 Cuma 03:43
  • Kahramankazan’da park ve bahçeler vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor07 Ekim 2022 Cuma 03:39
  • Büyükşehir Belediyesi NASA Apps Challenge etkinliğine ev sahipliği yaptı07 Ekim 2022 Cuma 03:36
  • 1 Ayda 600 Öğrenci Ziyaret Etti07 Ekim 2022 Cuma 03:34
  • Minikler sevimli dostlarla bir araya geldi07 Ekim 2022 Cuma 02:32
  • Temeli Atıldı07 Ekim 2022 Cuma 02:30
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti