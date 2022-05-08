  • BIST 2.458,72
  • Altın 903.443
  • Dolar 14.953
  • Euro 15.7387
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 6 °C
»

Yazarlık Atölyesi'nde ilk ders zili çaldı

Mamak Belediyesi ve Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Etkin Kütüphane kapsamında hayata geçirilen “Yazarlık Atölyesi”nde ilk ders zili çaldı.
Yazarlık Atölyesi'nde ilk ders zili çaldı

Şehitlik Bilim ve Sanat Merkezi'nde 8-13 yaş arası öğrenciler için açılan Yazarlık Atölyesi’nin ilk gününde Mamak belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci de çocukları yalnız bırakmadı. 

Mamak Belediye Başkanı Yardımcısı Mehmet Düğmeci, “Mamak Belediyesi olarak çocuk ve gençlerin eğitimini, öğretimini önemsiyoruz. Onların kişisel gelişimine katkı sağlamak için elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız” diye konuştu. 

foto-(54).jpeg

Yazarlık Atölyesinde öğrencilerin yeni ürünler ortaya koyabilen, üreten, ana dil sevgisi gelişmiş, hayal dünyasını iyi kullanabilen bireyler olarak topluma ve insanlığa katkı sağlaması, ayrıca çocuk yazarlar yetiştirmek hedefleniyor.

foto-(22).jpeg

2 ay sürecek "Yazarlık Atölyesi" eğitimi için çocuklar çok heyecanlıydı. Atölyede yerlerini alan minik yazar adayları “Şair Anne” olarak tanınan Eğitimci Yazar Sultan Serdar Doksöz’ün ilk dersini can kulağıyla dinledi.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ise Yazarlık Atölyesi’nde eğitim alacak öğrencilere başarılar diledi ve “Çocuklar bizim geleceğimiz. Kaleme, kitaba, yazıya ilgisi olan çocuklarımızın, geleceğin kalem dostlarının Yazarlık Atölyemizde ders almalarından mutluyuz” diye konuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • AHİD, Genel Merkezi’nde Ebru sanatı yaşatılıyor09 Mayıs 2022 Pazartesi 00:21
  • Elmadağ-Mamak İçme Suyu Ana İletim Hattı Projesi çalışmalarını sürüyor09 Mayıs 2022 Pazartesi 00:20
  • Tayt hırsızı: 60 kadın çamaşırı çaldım08 Mayıs 2022 Pazar 12:14
  • Köpeklerin saldırdığı liseliyi güvenlik görevlisi kurtardı08 Mayıs 2022 Pazar 11:10
  • Çankaya'da eğlence mekanlarına asayiş uygulaması08 Mayıs 2022 Pazar 10:35
  • Ahmet Çalık Buz Pateni Pisti, binlerce kişiyi misafir etti 07 Mayıs 2022 Cumartesi 04:22
  • Pursaklar Belediyesi, çocukların meyveyi dalından yemesi için kolları sıvadı07 Mayıs 2022 Cumartesi 03:23
  • Mamak’ta bulunan Saklıbahçe’yi yenilendi07 Mayıs 2022 Cumartesi 00:27
  • Keçiören'de huzurevi sakinleri için Baba Sevgisi isimli tiyatro oyununu sergiledi07 Mayıs 2022 Cumartesi 00:26
  • Yenimahalle sokaklarında temizlik çalışması yapıldı07 Mayıs 2022 Cumartesi 00:24
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti