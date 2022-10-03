Yeni Dönem Kurslar Başladı

Mamak Belediyesi, 19 Aile Merkezi ile kişisel gelişim, meslek edindirme, hobi ve el sanatları kursları düzenlemeye devam ediyor. Aile merkezlerinde yeni dönem kurs kayıtları başladı.

Mamaklı hanımların gözbebeği haline gelen aile merkezlerinde her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük ilgi gören kurslar düzenleniyor. Yetişkinler hobi ve el sanatları, meslek edindirme ve spor alanında, çocuklar ise kişisel gelişim kursları ile buluşuyor.

SOSYAL BELEDİYECİLİK

19 aile merkezi ile (Abidinpaşa, Akdere, Başak, Ekin, Kayaş, Kutludüğün, Lalahan, Yeşilbayır, Nene Hatun, Zirvekent, Şafaktepe, Seğmen, Zübeyde Hanım, Ahmet Yesevi, Yunus Emre, Necip Fazıl, Laika Akbilek, Neşet Ertaş, Tenzile Erdoğan Aile Merkezleri) Mamak, Başkentte sosyal belediyecilik anlamında dikkat çekmeye devam ediyor.

İŞ KOLLARI EDİNİYORLAR

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, göreve geldiği günden bu yana “kadın dostu” belediyecilik anlayışı ile Mamaklı hanımların kişisel gelişimine ve eğitimine önem veriyor. Bu anlamda açılan aile merkezlerinde hanımlar hem boş vakitlerini kişisel gelişim kurslarıyla değerlendiriyor hem de kendilerine yeni iş kolları ediniyorlar.

3 EKİM’DE BAŞLADI

Aile Merkezlerindeki kurslara başvurmak isteyen Mamaklılar, evlerine en yakın merkeze giderek başvurularını yapabilir. Eğitimler 3 Ekim’de başladı.