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Yeni Eğitim Dönemi

Mamak Belediyesi Durali Alıç Mahallesi’nde 5 bin 400 metrekare alanda oluşturduğu minyatür kentte çocuklara erken yaşta trafik kurallarını öğretiyor.
Yeni Eğitim Dönemi


Yaya geçitlerinden yön işaretlerine, dönel kavşaklardan bisiklet yolu ve tren yoluna… Minikler kuralları yerinde yaşayarak öğreniyor. Kent görünümünde olan hastane, okul, anfi tiyatro, kafeterya, kule, bisiklet yolu, tren yolunun da bulunduğu trafik eğitim parkında çocuklar, özel olarak dizayn edilen araçlara binerek, trafik kurallarını görerek öğreniyor.

ÖZEL PROJE 

Şehir görünümüne sahip bu özel projede, çocukların trafikte karşılaşabilecekleri, tren istasyonu, benzin istasyonu, ilk yardım eğitim binası, trafik eğitim binası, tünel, trafik ve deprem eğitimi için eğitim alanları da bulunuyor. 

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TRAFİK KURALLARINI ÖĞRENİYORLAR 

Parkta çocuklar eğitim alırken, yetişkinler için de dinlenme alanları oluşturduklarını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Gelecek nesillerin kentsel ve sosyal yaşantı içinde karşı karşıya kalacakları durumları küçük yaşlarda tecrübe etmeleri ve eğitim almaları için farklı uygulama alanları oluşturuyoruz. Bu kapsamda da minyatür bir kent oluşturduk. Çocuklarımız bu proje ile trafik bilincini geliştirip, yaya, araç trafiği ve kazalara karşı uygulamalar yaparak, günlük hayattaki 

MİNİKLER MUTLU 

“Avrupa Hareketlilik Haftası” dolayısıyla minikler Trafik eğitim Parkı’nda bisiklet ve akülü ve araçlarla trafik kurallarını öğrendi. Trafik eğitimi alan minikler, eğlenerek öğrendikleri kurallar için mutluydu. 

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