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Yeni Eğitim Dönemi Başladı

Sincan Belediyesi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı iş birliği ile kurulan Türk Musikisi Konservatuvarında ilk ders zili çaldı.
Yeni Eğitim Dönemi Başladı

Sincan Belediyesi’nin katkılarıyla 2 yıllık eğitim süresi 3 yıla çıkarılarak konservatuvar niteliği kazandırılan Müzik Akademisi artık yoluna Sincan Belediyesi Türk Musikisi Konservatuvarı olarak devam ediyor. 

3 YIL BOYUNCA EĞİTİM 

2022-2023 eğitim dönemi için yetenek sınavı ile öğrencilerini belirleyen Konservatuvarda dersler başladı. Bu yıl 38’i yeni kayıt olmak üzere 50 öğrenci 3 yıl boyunca Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı hocalarından müzik eğitimi alacak. 

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TÜRK MUSİKİ FORMLARI DERSİ EKLENDİ

Türk Musikisi Konservatuvarı öğrencileri hem akademik olarak müzik eğitimi alacak hem de çeşitli enstrümanlar çalmayı öğrenerek bilgi ve becerisini geliştirecek. Türk müziği solfej ve diktesi, Türk müziği usulleri, Türk müziği nazariyatı, Ney, ud, kanun, keman ve geleneksel vurmalı sazlar, Türk Müziği Korosu (Şan) eğitiminin yanı sıra yeni bir ders daha eklendi. Öğrenciler artık Türk Musikisi Formları dersi de alacak. 


 

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