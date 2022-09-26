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Yeniden Başladı

Büyükşehir Belediyesinin ilkini haziran ayında gerçekleştirdiği ‘Çiçeğim Takas’ uygulaması yeniden başladı. Başkentliler, ANKARAY Kurtuluş İstasyonu’na kurulacak stantlarda ellerindeki çiçek ve bitkileri takas etme ya da bakımını yaptırma imkânı buluyor.
Yeniden Başladı

Büyükşehir Belediyesi çevreye duyarlı projelerini hayata geçirmeye devam ediyor. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, EGO Genel Müdürlüğü ve ANFA Bitki Evi’nin başkentte bir ilk olan projesi ‘Çiçeğim Takas’ uygulaması yeniden başladı. 

İLK NOKTA: KURTULUŞ İSTASYONU

İlki Batıkent Metro İstasyonu’nda gerçekleştirilen ve gelen talepler doğrultusunda diğer metro istasyonlarında da yapılmaya başlanan ‘Çiçeğim Takas’ etkinliğinde başkentliler ellerindeki çiçekleri ücretsiz takas etme ve bakımını yaptırma imkânı buluyor. 

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Yeniden başlayan etkinlikler 1 Ekim Cumartesi günü sona erecek. Aralık ayına kadar sürdürülmesi planlanan ‘Çiçeğim Takas’ etkinliği birer haftalık sürelerle sırasıyla Dikimevi, İvedik, Hastane, Batı Merkez, Eryaman 1-2, Fatih, Çayyolu, Kuyubaşı ve Dutluk istasyonlarında gerçekleşecek. 

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