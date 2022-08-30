Yenimahale’de 100. Yıl coşkusu Zafer konserle kutlandı

Yenimahalle Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100’üncü yılı kutlamalarında şarkı, türkü ve albümleriyle yediden yetmişe tüm dinleyicilerin gönlünde taht kuran, ülkemizin en sevilen gruplarından birisi olan Yeni Türkü’yü ağırladı.

Yenimahalle Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100’üncü yılı kutlamalarında şarkı, türkü ve albümleriyle yediden yetmişe tüm dinleyicilerin gönlünde taht kuran, ülkemizin en sevilen gruplarından birisi olan Yeni Türkü’yü ağırladı. On binlerce Yenimahalle sakininin ellerinde Türk Bayraklarıyla eşlik ettiği konserde, Yenimahalle Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı.



Ersin Show’un yüksek enerjili ışık şöleni ile başlayan etkinliklerde alanı hınca hınç dolduran vatandaşlara seslenen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Sizler, 100 yıl önce Sakarya’da Dumlupınar’da Kocatepe’de vatan uğruna her şeyini ortaya koyan ecdadımızın kanlarının boşa dökülmediğinin kanıtısınız. Sizler, Kuvayi Milliye ruhunun, Gazi Mustafa Kemal Atatürk sevgisinin asla bitmeyeceğinin, cumhuriyet meşalesinin asla sönmeyeceğinin, gelecek güzel günlere olan umudumuzun nedenisiniz. Sizlere söyleyecek tek şey var. Sizlerle adı Bandırma olan gemide birlikte yolculuk etmekten gurur duyuyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı’mızın 100’üncü yılı kutlu ve sonsuz olsun” dedi.

Kuvayı Milliye ruhu bugün de devam etmektedir

Yaşar, “Bu özel günleri görmezden gelebilir, küçültmeye çalışabilir, okuyup araştırmadan gizli maddeler, hurafeler uydurmak isteyebilirsiniz. Bizler Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının kan dökerek, vuruşarak kazandığı tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti topraklarında sonsuza kadar yaşamak istiyoruz. Bizler ya istiklal ya ölüm diyen, askeriyle en ön cephede savaşan, hiç tanımadan görmeden kalbimizin en ücra köşesinde yer edinen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü sevmeye ve gelmeyeceğini bildiğimiz halde Yine gel Samsun’dan demeye devam edeceğiz” dedi.

Bizi tanımak isteyenler Atatürk’ün gözlerine baksınlar

Türkiye Cumhuriyeti’nin evlatları olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aydınlık yolundan dönmemeye kararlıyız diyerek sözlerini sürdüren Yaşar, “Gaflet, dalalet hatta hıyanet içindekiler, bizi tanımak istiyorlarsa Anafartalar’a, Dumlupınar’a, İnönü’ye baksınlar. O da olmadı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gözlerine baksınlar. Çünkü bizler o gözlerin ışığına bakmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun ilkeleri sonsuza kadar yaşayacaktır. Çünkü Kuvayı Milliye ruhu bugün de devam etmektedir” şeklinde konuştu.

Yeni Türkü’den unutulmaz konser

Konuşmanın ardından kendine has müzikleriyle Türkiye’nin en sevilen gruplarından Yeni Türkü sahneye çıktı. Destina, Vira Vira, Telli Turna, Mamak Türküsü, Olmasa Mektubun gibi birbirinden güzel şarkılarını Yenimahallelilerle hep bir ağızdan seslendiren Yeni Türkü, konserin finalini de İzmir Marşı ile yaptı.



Bayram coşkusu resmi törenlerle sürdü



Öte yandan 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi törenlerle de kutlandı. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte önce belediye hizmet binası ve sonrasında Batıkent Murat Karayalçın Kent Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı.



Batıkent Meydan AVM önünde gerçekleştirilen 30 Ağustos Zafer Konseri ’ne Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve eşi Azize Yaşar’ın yanı sıra CHP Ankara Milletvekilleri Yıldırım Kaya, Nihat Yeşil, CHP Parti Meclisi Üyesi Umut Akdoğan, CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ferudun Güngör, Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, Belediye Başkan Yardımcıları Yaşar Neslihanoğlu, Erhan Aras, siyasi parti temsilcileri ve 10 binden fazla ilçe sakini katıldı.