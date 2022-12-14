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Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar Bahadın Geleneksel Dayanışma Gecesi’ne katıldı

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Bahadın Kültür Derneği’nin düzenlediği Bahadın Geleneksel Dayanışma Gecesi’ne katıldı.
Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar Bahadın Geleneksel Dayanışma Gecesi’ne katıldı

Göreve geldiği günden bu yana hemşeri derneklerine önem verdiğini dile getiren Yaşar, “Hemşeri derneklerinin tüm etkinliklerine katılmaya çalışıyorum. Çünkü hemşeri dernekleri gelenek görenekleri yaşatmada önemli bir rol üstleniyor. Doğduğumuz toprakları da doyduğumuz toprakları da unutmamalıyız" dedi.

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Yaşar, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere emanet ettiği Cumhuriyetin ilkelerine bağlı olan her sivil toplum kuruluşuna ve hemşeri derneklerine destek olmaya devam edeceğiz” diye konuştu. 

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