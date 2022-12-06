Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar Karşıyaka YENİMEK kursiyerlerini ziyaret etti

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Karşıyaka YENİMEK Kurs Merkezi kursiyerlerine sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Kursiyerlerle sohbet ederek çalışmalarını yakından inceleyen Yaşar, başarılar diledi.

Çeyiz ürünleri, giyim, iğne teknikleri, tel kırma, iğne oyası, örgü, bilgisayar işletmenliği, cilt bakımı, ahşap boyama, taş bebek ve resim kurslarında eğitim alan vatandaşlarla sohbet eden Yaşar, kursiyerlerin el emeği göz nuru ürünlerini inceleyerek bilgi aldı.

25 NOKTADA 28 BİN KURSİYER

Yenimahalle Belediyesi’nin hizmet anlayışının insan odaklı ve ihtiyaca göre olduğunu söyleyen Yaşar, “Göreve geldiğim günden beri Yenimahalle’nin gelişmesi, güzelleşmesi için çalışıyorum. Bunları yaparken de önceliğimiz sizlersiniz. Bugün geldiğimiz noktada 5’i Yenimahalle evlerimizde olmak üzere toplam 25 merkezde sadece bu yıl 28 bin vatandaşımız YENİMEK’lerimizde eğitim alıyor” diye konuştu.

