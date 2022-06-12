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Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, sel mağduru vatandaşları ziyaret etti

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, İvedik Organize Sanayi esnafını ve Batıkent Ergazi Mahallesi’nde bulunan sel mağduru vatandaşları ziyaret etti.
Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, sel mağduru vatandaşları ziyaret etti

Ziyaretinde esnafın sıkıntılarını dinleyen Başkan Yaşar, yaraların biran evvel sarılacağını ve geçmişten gelen alt yapı sorununun kısa sürede çözüleceğini ifade etti. Batıkent bölgesinde aşırı yağış sonrasında sel baskını yaşayan evleri de ziyaret eden Yaşar, “Sel felaketi sonrasında özellikle bodrum katlarda bulunan daireler hasar almış durumda. Ekiplerimiz, dairelerde kullanılamaz hale gelen eşyaların temini ve tadilat, boya ve badana işlemlerini kısa süre içerisinde gerçekleştirecek. Yaşanan su baskını sonrasında ihtiyacı olan vatandaşımızı yalnız bırakmayacağız” dedi.

ALTYAPI SORUNU ÇÖZÜLMELİ
Ekiplerin sel baskını yaşanan dükkanlarda hasar tespit çalışması gerçekleştirdiğini kaydeden Başkan Yaşar, ”Ekiplerimiz sel baskını sonrasında suyun tahliyesi için gerekli çalışmaları yürüttü. Şimdide hasar tespit ve temizlik çalışması yürütüyoruz. Vatandaşlarımızın mağduriyetinin giderilmesi için elimizi taşın altına koyuyoruz ve koymaya da devam edeceğiz. Geçmişten gelen altyapı sorunlarının çözümü noktasında ASKİ yetkilileri ile görüşme halindeyiz. Kısa sürede altyapıda tıkanan yerler temizlenip, yetersiz kalan noktalarda altyapı sistemi yenileriyle değiştirilerek, bölgede geniş bir altyapı çalışması yapılacak” dedi.

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