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Yenimahalle Belediye Başkanlığı Koşusu, yarış severlerinden yoğun ilgi gördü

Türkiye Jokey Kulübü (TJK) tarafından 75. Yıl Hipodromu’nda düzenlenen Yenimahalle Belediye Başkanlığı Koşusu, at yarışı severlerin yoğun ilgisi eşliğinde gerçekleştirildi.
Yenimahalle Belediye Başkanlığı Koşusu, yarış severlerinden yoğun ilgi gördü

6 safkan İngiliz tayının kıyasıya mücadele sergilediği, günün 6’ncı koşusu olan Yenimahalle Belediye Başkanlığı Koşusu, izleyicilere yarışın son metresine kadar büyük heyecan yaşattı. Baba Şahin, Çakırlar, Birth Of The Fire, Captain America, Çetrefilli ve Gökdenizim Safkan İngiliz taylarının 2200 metre çim pistte büyük mücadele sergilediği koşuyu, Yenimahalle Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Kartal izledi.

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İngiliz safkanlar kıran kırana mücadele etti


Kıyasıya mücadeleye sahne olan Yenimahalle Belediye Başkanlığı Koşusunu, jokeyliğini Gökhan Kocakaya’nın üstlendiği 5 numaralı Çetrefilli 2.17.78 derecesiyle 3.5 boy farkla kazanırken, 2 numaralı Çakırlar ikinci, 6 numaralı Gökdenizim üçüncü, 4 numaralı CaptainAmerica dördüncü olarak yarışı tamamladı.
İbrahim Sümer’e ait Çetrefilli’nin zafere ulaştığı yarış sonrasında Yenimahalle Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Kartal, birincilik plaketini İbrahim Sümer adına antrenör Veysel Tekin’e vererek tebrik etti.
 

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