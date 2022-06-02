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Yenimahalle Belediye kliniğin ruhsat verildi

Yenimahalle Belediyesi, kurum içerisinde bulunan belediye kliniğinin sadece belediye çalışanlarına değil vatandaşlara da hizmet verebilmesi için ruhsat aldı.
Yenimahalle Belediye kliniğin ruhsat verildi

Yenimahalle Belediyesi Polikliniği, Resmi Gazete’de Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan “Kamu Sağlık Tesisleri Ruhsatlandırma Yönetmeliği” gereğince, kamu kurumlarında bulunan sağlık tesislerinin vatandaşa hizmet verebilmesi için gerekli şartları sağladı.

Vatandaşların belediyeden aldığı sağlık hizmetinin kesilmemesi için yönetmelik gereği ruhsat alan Yenimahalle Belediyesi bu sayede Türkiye’nin ilk ve tek ruhsata sahip belediye polikliniği unvanını aldı.

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41 Aile Sağlığı Merkezi 
Halk sağlığının her şeyden önemli olduğunu söyleyen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Yönetmelik gereğince ruhsat almasaydık vatandaşlara yönelik sağlık hizmeti vermemiz mümkün olmayacaktı ve sadece kurum çalışanlarımıza hizmet verebilecektik. Biz de vatandaşlarımızın polikliniğimizden yararlanabilmesi için gerekli şartları sağladık ve ruhsatımızı aldık. Yenimahalle’mize hayırlı olsun” dedi.

Belediye tarafından yapılan Aile Sağlık Merkezleri’nden de bahseden Yaşar, “Yenimahalle Belediyesi olarak toplamda 41 Aile Sağlığı Merkezi yaptık ve İl Sağlık Müdürlüğü’ne teslim ettik. Bu sayede sağlık hizmetlerini vatandaşımızın ayağına götürdük. Amacımız ilçemizin her mahallesinde vatandaşlarımızın sağlık hizmetine rahat bir şekilde ulaşması” diye konuştu.

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