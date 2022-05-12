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Yenimahalle Belediyesi, 19 Mayıs etkinlikleri düzenleyecek

Yenimahalle Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla hafta boyu birbirinden renkli etkinlikler düzenleyecek.  
Yenimahalle Belediyesi, 19 Mayıs etkinlikleri düzenleyecek

Yenimahalle Belediyesi tarafından 15-21 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen Gençlik Festivali’nde spor turnuvalarından yarışmalara, dans gösterilerinden konsere kadar dolu dizginbir program hazırlandı. Pandemi nedeniyle verilen uzun aranın ardından Yenimahalleliler, bu yıl bayram coşkusunu yeniden yaşayacak.

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Festival 15 Mayıs’ta start alıyor
19 Mayıs kutlamaları 15 Mayıs Pazar günü Batıkent İsmail Hakkı Tonguç Parkı’nda sabah sporu ile start alacak. Aynı gün Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi’nde ise Hentbol turnuvası başlayacak. 16 Mayıs Pazartesi günü Batıkent Hacı Sabancı Yüzme Havuzu’nda yüzme yarışları, 17 Mayıs Salı günü ise Ragıp Tüzün Parkı’nda dart, okçuluk ve masa tenisi turnuvaları düzenlenecek. 18 Mayıs Çarşamba günü ise Anıtkabir ziyareti ile başlayacak olan etkinlikler, Ali Öcal Stadı’nda futbol turnuvası, Ragıp Tüzün Parkı’nda kick boks turnuvası ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi’nde voleybol turnuvası ile devam edecek. 19 Mayıs Perşembe günü futbol ve voleybol turnuvalarının ödül törenleri yapılırken Ali Öcal Stadı’nın da açılışı yapılacak. 20 Mayıs Cuma günü ise zumba gösterileri GMKA’da dans severleri buluşturacak. 21 Mayıs Cumartesi günü bisiklet turuyla devam eden Gençlik Festivali 22 Mayıs Pazar günü Batıkent Vedat Dalokay Parkı’nda Gazapizm konseriyle son bulacak. 
Öte yandan “Yenimahalle’de bu da olmalı dediğin projeni yaz, Birlikte hayata geçirelim” sloganıyla düzenlenen ve 13-24 yaşları arasında Yenimahalle’de ikamet eden gençlerin katılım sağladığı ödüllü Gençliğin Yenimahalle’si Proje Yarışması’nın da 1’incisi belirlenecek. Yarışmayı kazanan proje, Yenimahalle Belediyesi tarafından hayata geçirilecek.  

Başkan Yaşar’dan davet var
Milli Bayramların da dini bayramlarında Yenimahalle’de dolu dolu kutlandığını hatırlatan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar,“19 Mayıs 1919’da Samsun’da yakılan bağımsızlık meşalesi, bu topraklarda sonsuza kadar yanmaya devam edecek. Ata’mızın Türk gençliğine armağan ettiği bu bayramı coşkuyla kutlamak için tüm yurttaşlarımızı hafta boyunca ilçemizin dört bir yanında yapacağımız etkinliklerimizde buluşmaya davet ediyorum” dedi. 

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