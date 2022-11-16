Yenimahalle Belediyesi 2023 Mali Yılı Bütçesi oy birliğiyle kabul edildi

Yenimahalle Belediyesi 2023 Mali Yılı Bütçesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi Olağan Toplantısı’nda görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde Yenimahalle, Etimesgut, Elmadağ ve Güdül Belediyesi’nin mali bütçe inceleme raporları, maddeler halinde okunarak oylamaya sunuldu. Yenimahalle Belediyesi’nin 2023 Mali Yılı Bütçesine ilişkin 1 milyar 550 milyon Lira olarak meclisten geçti.

BU DÖNEM ZOR OLACAK

Bütçenin kabul edilmesinin ardından kürsüye çıkan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, bütçesi onaylanan diğer belediyeleri de tebrik ederek, “Bu dönem zor bir dönem olacak. Halkımızın olduğu gibi belediyelerimizin de ekonomik sıkıntıları var. Gelirler kadar giderler de fazla. Bu bütçelerin inşallah hem Büyükşehrimize, ASKİ’ ye, EGO’ya, ilçe belediyelerimize hem de Ankara’nın kalkınmasına, refahına ve Ankara halkının huzuruna hizmet etmesini temenni ediyorum. Hizmetlerimizle başarılı bir yıl geçirmeyi diliyorum” dedi.