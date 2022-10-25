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Yenimahalle Belediyesi 4. Uluslararası Afet ve Dirençlilik Kongresi’ne katıldı

Yenimahalle Belediyesi Sivil Savunma Uzmanlığı ekipleri, bu yıl 4’üncüsü düzenlenen “İklim Değişikliği ve Güvenli Kentler” temalı ‘Uluslararası Afet ve Dirençlilik Kongresi’ne katıldı.
Yenimahalle Belediyesi 4. Uluslararası Afet ve Dirençlilik Kongresi’ne katıldı

Eskişehir Teknik Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve 3 gün süren kongrede, Yenimahalle Sivil Savunma Uzmanları Derneği ile birlikte stant açan Yenimahalle Belediyesi ekipleri, katılımcılara ve üniversite gençlerine belediye çalışmaları hakkında bilgi verdi. 

BROŞÜR DAĞITILDI

Doğal afet öncesi ve sonrasında yapılması gerekenler, ilk yardım, yangında tahliye, kıymetli evrakların korunması ve aile bireylerinde can kaybının önlenmesi gibi birçok konuda broşür dağıtıldı.
 

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