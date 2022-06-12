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Yenimahalle Belediyesi, 700 çocuğu sünnet ediyor

Yenimahalle Belediyesi’nin her yıl ihtiyaç sahibi ailelere geleneksel olarak düzenlediği sünnet törenlerinde bu yıl, 700 çocuk sünnet olacak.
Yenimahalle Belediyesi, 700 çocuğu sünnet ediyor

Sağlık İşleri Müdürlüğü Belediye Polikliniği’nde 4 gün sürecek olan sünnet işlemlerinin ilk gününde minikleri yalnız bırakmayan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, çocukları sünnet olan aileleri tebrik etti. İlk sünnet gününde minikleri, Başkan Vekili Mehmet Kartal, Başkan Yardımcıları Erhan Aras, Hüseyin Boran ve meclis üyeleri de ziyaret etti.

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SÜNNET KIYAFETLERİ BELEDİYEDEN
Yenimahalle Belediyesi sünnet olan çocukların pelerin, maşallah, papyon, kuşak, yelek, pantolon, gömlek, şapka, asa ve ayakkabıdan oluşan geleneksel sünnet kıyafetlerini de hediye etti.

Sünnet olan çocukları ziyaret ederek ailelerine “hayırlı olsun” diyen Başkan Yaşar 13 senedir 10 binden fazla çocuğu sünnet ettirdiklerini söyledi. Yaşar, ”Çocuklarımızın sağlıklı bir şekilde sünnetlerinin yapılması için elimizden gelen bütün imkanları kullanıyoruz. Amacımız Yenimahalle’de herkesin eşit şartlarda yaşamasıdır. İnşallah çocuklarımızın düğünlerini de beraber yaparız. Sünnet olan çocuklarımıza ve ailelerine sıhhat diliyorum. İnşallah önümüzdeki günlerde Yakacık’ta birbirinden güzel etkinliklerle çok güzel bir Sünnet Şöleni düzenleyeceğiz ve orada çocuklarımızla birlikte eğleneceğiz” dedi.

Çocuğunu sünnete getiren bir anne de Fethi Yaşar’a teşekkür ederek, “Allah sizden razı olsun maddi imkânsızlıklar nedeniyle ertelediğimiz sünnetimizi sizin desteklerinizle yaptık” dedi.

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