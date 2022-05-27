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Yenimahalle Belediyesi çalışanlarına Temel İlk Yardım eğitimi veriyor

Yenimahalle Belediyesi, fertlerin ve toplumun temel sağlık bilgisinin arttırılması, ilk yardım bilgi ve becerisinin toplumun her bireyine öğretilmesi amacıyla çalışanlarına Temel İlk Yardım Uygulamaları eğitimi veriyor. 
Yenimahalle Belediyesi çalışanlarına Temel İlk Yardım eğitimi veriyor

Yenimahalle Belediyesi meclis salonunda başlayan eğitimler 2 günlük periyotlar halinde 2 hafta boyunca devam edecek. Eğitimleri başarıyla tamamlayan personele ise İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Temel İlk Yardımcı kimlik ve sertifikası verilecek. 

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Uygulamalı eğitimlere yoğun ilgi
İlk yardım eğitmenleri Selda Bilir, Sakine Cengiz, Seher Okuriş ve Naime Ak öncelikle slayt üzerinden genel ilk yardım bilgilerini anlattı. Sunumun ardından ise hasta ya da yaralı cansız mankenler üzerinde uygulamalı ilk yardım eğitimi verildi. Uygulamalı eğitimlere belediye personelinin ilgisi de yoğun oldu. Çalışanlar, bebekler, çocuklar ve yetişkinlerde nasıl ilk yardım yapılması gerektiğini öğrendi.  

Eğitim programı kapsamında personellere; hasta veya yaralının olay yerinde değerlendirilmesi, temel yaşam desteği, kanamalarda, yaralanmalarda, yanık, donma ve sıcak çarpmalarında, kırık, çıkık ve burkulmalarda, bilinç bozukluklarında, zehirlenmelerde, hayvan ısırmalarında, boğulmalarda ilk yardım ile hasta/yaralı taşıma teknikleri anlatıldı. 

Ayrıca; koma pozisyonu, havale, sara krizi, kan şekeri düşüklüğü, kalp krizi (göğüste şiddetli ağrı) gibi sıkça karşılaşılabilen durumlar için pratik bilgiler verildi. 

Öncelik yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesi
Eğitimde; ilk yardım uygulamasının öncelikli amacının yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak ve hasta ya da yaralının durumunun kötüleşmesini engellemek olduğu da vurgulanarak, ilk yardım uygulamasını bilmeyen kişinin asla hasta ya da yaralıya dokunmaması, onu kıpırdatmaması gerektiğinin altı çizildi. 

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